Houthi tấn công tên lửa vào trại huấn luyện Yemen, ít nhất 58 người thiệt mạng

Theo Thống đốc tỉnh Shabwa Awad al-Wazir, lực lượng Houthi đã nã ba quả tên lửa đạn đạo trúng Trung tâm Huấn luyện Ahmed Al-Sulaimani (nằm trong căn cứ quân sự Al-Alam, quận Jardan, gần thủ phủ Ataq). Cuộc tấn công xảy ra trúng thời điểm các tân binh thuộc lực lượng an ninh nội bộ đang tập trung xếp hàng, dẫn đến thương vong vô cùng thảm khốc với ít nhất 58 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Lượng nạn nhân đổ về ồ ạt khiến hệ thống bệnh viện tại thủ phủ Ataq nhanh chóng tê liệt. Chính quyền địa phương buộc phải phát đi lời kêu gọi hiến máu khẩn cấp, đồng thời hỏa tốc điều chuyển các bệnh nhân nguy kịch đến những cơ sở y tế chuyên khoa ở tỉnh Hadramout và Aden.

Khung cảnh hỗn loạn gần hiện trường vụ việc. Video: X/NanceAbdallah

Lên án gay gắt vụ tập kích, chính quyền tỉnh Shabwa khẩn thiết yêu cầu Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen và liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu sớm triển khai các hệ thống phòng không và radar cảnh báo sớm để bảo vệ địa bàn.

Tại thủ đô, ông Rashad al-Alimi, Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống được Liên hợp quốc công nhận của Yemen, cam kết sẽ có hành động đáp trả kiên quyết. Ông cũng đã trao đổi với Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres về vụ việc.

Houthi nhận trách nhiệm, chảo lửa Yemen "nóng" trở lại

Vài giờ sau vụ việc, người phát ngôn Yahya Saree của lực lượng Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Ông Saree tuyên bố mục tiêu của cuộc tập kích là nhằm vào các đơn vị do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tại căn cứ Al-Alam, đồng thời đưa ra lời đe dọa các tân binh không được gia nhập những lực lượng nhận tài trợ từ Riyadh.

Thảm kịch ngày 19/10 một lần nữa dội gáo nước lạnh vào hy vọng hòa bình tại quốc gia Trung Đông này. Nội chiến Yemen bùng nổ từ cuối năm 2014 khi Houthi chiếm đóng thủ đô Sanaa và phần lớn lãnh thổ phía bắc, buộc chính phủ phải rút về phía nam.

Năm 2015, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính quyền hợp pháp. Sau thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022, giao tranh từng có giai đoạn hạ nhiệt.

Mặc dù vậy, chảo lửa Yemen đã tái bùng phát từ đầu năm nay và leo thang dữ dội kể từ tháng 9, khi Houthi rầm rộ tiến quân dọc bờ Biển Đỏ hòng vây siết eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Để đối phó, quân đội chính phủ Yemen cùng liên minh Ả Rập Xê Út đã phát động chiến dịch "Bình minh Yemen" nhằm tái chiếm các vùng lãnh thổ.

Không dừng lại ở mặt trận trong nước, Houthi thời gian qua cũng liên tục gia tăng các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vượt biên giới, nhắm thẳng vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ả Rập Xê Út như tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco và sân bay quốc tế Riyadh.