Houthi tấn công sân bay Aden, cảnh báo đáp trả nếu nước ngoài can thiệp

Theo Văn phòng truyền thông Sở An ninh Aden, 2 tên lửa do Houthi phóng nhằm vào sân bay quốc tế Aden sáng 7/10, song chưa ghi nhận thương vong. Một tên lửa rơi gần đường băng ngay trước thời điểm một chuyến bay từ Cairo dự kiến hạ cánh, khiến chuyến bay phải chuyển hướng đến Jeddah. Một số máy bay trên mặt đất cũng được di chuyển khỏi khu vực để bảo đảm an toàn.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh giao tranh tại Yemen gia tăng sau khi các lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn mở chiến dịch phản công, giành lại nhiều khu vực quanh eo biển Bab el-Mandeb và thành phố Mocha từ Houthi.

Trong ngày 7/10, Houthi tuyên bố sử dụng UAV tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, cùng sân bay quốc tế Abha và căn cứ không quân Khamis Mushait. Các tuyên bố này chưa được Saudi Arabia xác nhận đầy đủ. Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo được phóng về phía Khamis Mushait.

Thành viên Văn phòng Chính trị Houthi Mohammed al-Bukhaiti cảnh báo lực lượng này sẽ tăng cường tấn công các sân bay, cảng biển và cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia nếu giao tranh tiếp diễn, đồng thời đáp trả mọi hình thức hỗ trợ từ nước ngoài dành cho các lực lượng tham chiến tại Yemen. Phát biểu trên kênh truyền hình Al Mayadeen, ông cho biết lực lượng chính phủ Yemen đã phá vỡ một số tuyến phòng thủ của Houthi trong cuộc tấn công ngày 5/10, song Houthi sau đó đã kiểm soát được tình hình. Ông al-Bukhaiti nhận định Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan khó có khả năng trực tiếp đưa lực lượng tham chiến tại Yemen.

Căng thẳng gia tăng sau khi Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, trong khi các lực lượng chính phủ Yemen được Riyadh hậu thuẫn đẩy mạnh chiến dịch chống Houthi.