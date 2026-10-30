Houthi tấn công loạt nhà máy lọc dầu và cơ sở của Aramco

Tổ hợp lọc hóa dầu Ras Tanura.

Người phát ngôn của Houthi, Yahya Saree, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng lực lượng này đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura và nhà máy lọc dầu Rabigh, cùng với cơ sở của Aramco tại Buqayq. Ông Saree tuyên bố tất cả các cuộc tấn công mới nhất đều đạt mục tiêu, trong đó còn có sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam và sân bay King Khalid tại Riyadh.

Ả Rập Xê-út chưa xác nhận các cuộc tấn công cũng như mức độ ảnh hưởng đối với những cơ sở bị nhắm mục tiêu. Nếu được xác nhận, vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura sẽ là vụ việc thứ hai tại cơ sở này trong tuần. Trước đó, hôm thứ Ba xuất hiện thông tin về một vụ hỏa hoạn tại đây, song giới chức Ả Rập Xê-út cho biết đám cháy đã nhanh chóng được khống chế. Nhà máy lọc dầu Ras Tanura có công suất chế biến 550.000 thùng dầu/ngày.

Houthi cũng tuyên bố đã tấn công đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Ả Rập Xê-út. Đây là tuyến đường ống được Riyadh sử dụng để chuyển hướng xuất khẩu dầu thô từ vịnh Ba Tư sang Biển Đỏ, qua đó tránh eo biển Hormuz. Đường ống này đã hoạt động trở lại trong tháng 9 sau khi phải ngừng vận hành do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Ả Rập Xê-út cho biết lưu lượng vận chuyển trên tuyến đã phục hồi lên 5,8 triệu thùng/ngày tính đến ngày 6/10. Bên cạnh đó, nước này cũng dựa vào hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz và các hoạt động chuyển tải dầu từ tàu sang tàu (STS) để duy trì xuất khẩu dầu thô.

Ả Rập Xê-út chưa xác nhận bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào đường ống dẫn dầu nói trên. Tuyến đường ống này từng phải ngừng hoạt động trong hai tuần hồi tháng 9 sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, khiến một số trạm bơm bị hư hại và hoạt động bốc xếp các lô hàng dầu thô tại cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ bị đình trệ.

Các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê-út đã trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy giá dầu trong hai tháng qua, khi lực lượng này liên tục leo thang hoạt động quân sự, còn Riyadh phải tìm cách hạn chế những tác động từ các cuộc tấn công.

Đầu tuần này, chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng "các biện pháp răn đe và trừng phạt" đối với Houthi liên quan đến những cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào sân bay quốc tế Aden của Yemen, Al Jazeera đưa tin hôm nay.