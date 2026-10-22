Houthi tấn công dồn dập, Mỹ rút bớt nhân viên ngoại giao ở Ả Rập Xê Út

Ngày 21/10, Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh cho nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Riyadh cùng người thân của họ rời khỏi Ả Rập Xê Út.

“Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ngày càng gia tăng hành động thù địch chống lại Ả Rập Xê Út, bao gồm cuộc tấn công vào sân bay dân sự và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khác, dẫn đến thương vong dân sự và gián đoạn nghiêm trọng về đi lại”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội.

Nhiều khu vực ở Ả Rập Xê Út trở thành mục tiêu tấn công của Houthi. (Ảnh: AP)

Ông Pigott nhấn mạnh thêm: “Sự an toàn và an ninh của cán bộ, chiến sĩ và gia đình của họ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và hỗ trợ họ”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân cần cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các vụ tập kích vào sân bay và tình trạng gián đoạn đi lại nói chung. Cảnh báo nêu rõ: “Các nhân viên Chính phủ Mỹ làm việc tại Ả Rập Xê Út cần có sự cho phép đặc biệt từ người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao mới được sử dụng bất kỳ sân bay nào tại Ả Rập Xê Út”.

Những tháng gần đây, Mỹ đã điều một số nhân viên ngoại giao trở lại khu vực, sau khi nhiều người phải rút lui trong bối cảnh Tehran phát động cuộc tấn công vào cơ sở của Mỹ.

Đợt rút quân mới nhất diễn ra sau khi giao tranh leo thang ở Yemen, mở ra mặt trận mới trong cuộc xung đột khu vực. Cuộc xung đột này làm gián đoạn thương mại năng lượng toàn cầu và gây tổn hại cho các nền kinh tế vùng Vịnh.

Trong diễn biến mới nhất, Ả Rập Xê Út thông báo đánh chặn ít nhất 7 thiết bị bay không người lái, bao gồm cả một chiếc nhắm vào mỏ dầu Shaybah ở tỉnh miền đông của đất nước. Vụ tấn công khiến 2 công nhân nước ngoài thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Cùng thời điểm, Bộ Tài chính Mỹ thông báo biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Iran nhắm vào 5 cá nhân, 4 công ty và 9 tàu thuyền bị cáo buộc có liên quan đến “hạm đội bóng tối” giúp Iran né tránh lệnh cấm vận của Washington cũng như vận chuyển hàng hóa.