Houthi tấn công dinh Tổng thống Yemen

Khu vực dinh Tổng thống Yemen bốc khói sau vụ tấn công của Houthi. Ảnh: X

Theo Reuters, Thủ tướng Shaya al-Zindani và các thành viên nội các có mặt tại khu phức hợp đều an toàn. Theo Bộ Y tế Yemen, tổng cộng 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương, gồm nhân viên bảo vệ và dân sự.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã ném bom sở chỉ huy tác chiến quân sự của Saudi Arabia tại Aden. Đây là một phần trong chính sách của Houthi nhằm tấn công mọi địa điểm có sự hiện diện của lực lượng tiếp viện Saudi Arabia.

Tại Saudi Arabia, lực lượng Houthi tiếp tục mở các đợt tập kích tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái quy mô lớn vào các mục tiêu hạ tầng chiến lược, trong đó có sân bay quốc tế Riyadh. Houthi đồng thời phát cảnh báo các hãng hàng không và du khách tránh xa các sân bay của Saudi Arabia.

Trước tình thế nguy cấp, Mỹ và Anh tuyên bố tăng hỗ trợ kỹ thuật và thông tin tình báo để củng cố hệ thống phòng thủ cho Saudi Arabia, trong khi Liên minh châu Âu (EU) xem xét bổ sung lực lượng tàu chiến bảo vệ an ninh hàng hải tại Biển Đỏ trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.

Đại diện Saudi Arabia và Iran cũng đang khẩn trương tiến hành các cuộc điện đàm nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt, ngăn chặn nguy cơ bùng nổ xung đột lan rộng.