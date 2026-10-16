Houthi tấn công Dinh Tổng thống Yemen, 21 người thương vong

Lực lượng Houthi tại Sanaa, Yemen ngày 7-10-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn Anadolu và kênh Al Jazeera, Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar al-Eryani cáo buộc lực lượng Houthi đã phóng 5 tên lửa vào khu dinh Tổng thống, nơi đặt trụ sở của chính phủ được quốc tế công nhận.

Thủ tướng Shaya al-Zindani cùng toàn bộ thành viên Nội các được xác nhận an toàn. Hiện chưa có xác nhận độc lập về toàn bộ diễn biến vụ tấn công.

Truyền thông do Houthi kiểm soát dẫn một nguồn tin quân sự tuyên bố mục tiêu là trung tâm điều hành tác chiến và các kho vũ khí trong khu dinh Tổng thống, đồng thời cáo buộc có sĩ quan Saudi Arabia tại đây.

Sau vụ việc, Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi yêu cầu điều tra, hỗ trợ nạn nhân và tăng cường bảo vệ các cơ quan nhà nước. Ông cũng chỉ đạo lực lượng quân sự, an ninh thực hiện những biện pháp cần thiết để ứng phó các mối đe dọa, nhưng chưa công bố cụ thể kế hoạch đáp trả.

Vụ tấn công làm gia tăng lo ngại xung đột giữa Houthi và chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn tiếp tục leo thang, trong bối cảnh giao tranh tại Yemen diễn biến phức tạp và nguy cơ khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.