Houthi tấn công đáp trả hàng loạt mục tiêu tại Ả Rập Xê Út và Yemen

Theo thông báo từ Houthi, đợt tập kích này nhằm đáp trả việc liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tiến hành hơn 100 cuộc không kích vào các mục tiêu do lực lượng này kiểm soát ở Yemen trong 24 giờ qua.

Các vụ không kích trước đó của Ả Rập Xê Út đã đánh trúng nhiều khu dân cư ở thủ đô Sanaa và các khu vực do Houthi kiểm soát, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người. Lực lượng này thống kê Ả Rập Xê Út đã thực hiện tổng cộng hơn 3.100 đợt tấn công kể từ khi căng thẳng leo thang trở lại.

Trong đợt tấn công đáp trả, Houthi cho biết các mục tiêu chính bao gồm các sân bay lớn, cơ sở năng lượng và căn cứ quân sự.

Đoàn xe chở các thành viên vũ trang của lực lượng Houthi tại Yemen. Ảnh: Anadolu

Theo đó, Sân bay Quốc tế King Khalid (thủ đô Riyadh), Sân bay Quốc tế King Fahd (Dammam) và Sân bay Najran ở khu vực biên giới phía nam Ả Rập Xê Út đã bị nhắm mục tiêu. Houthi khẳng định đợt tấn công đã làm gián đoạn các chuyến bay.

Tuyên bố của Houthi cũng cho biết nhà máy lọc dầu Rabigh, các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Yanbu, cùng hệ thống trạm bơm và đường ống dẫn dầu Đông - Tây chuyên vận chuyển dầu thô ra phía Biển Đỏ cũng đã bị tấn công.

Trong khi đó, căn cứ không quân Khamis Mushait ở phía tây nam Ả Rập Xê Út cũng nằm trong danh sách mục tiêu tấn công mà Houthi tuyên bố.

Về phía Ả Rập Xê Út, Lực lượng Phòng vệ Dân sự và Liên minh quân sự báo cáo đã đánh chặn và phá hủy thành công các tên lửa đạn đạo được phóng về hướng các thành phố Taif, Yanbu cũng như hai khu vực thiêng Mecca và Medina.

Mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn đã rơi xuống nhiều khu vực như Jeddah, Taif, Rabigh và khu vực Wadi al-Mughammas (gần khu vực hành hương Arafat, cách Thánh đường Lớn ở Mecca khoảng 23 km).

Ngoài các mục tiêu ở Ả Rập Xê Út, Houthi được thông báo cũng đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu do chính quyền Yemen kiểm soát ở nước này.

Giới chức Yemen hôm thứ Bảy cho biết nhóm Houthi đã nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế Aden, cảng biển ở al-Tawahi và hai cơ sở của lực lượng bảo vệ bờ biển bằng tên lửa đạn đạo.

Dù các vụ nổ lớn đã được ghi nhận, chính quyền Yemen hiện chưa thông báo về con số thương vong hay mức độ thiệt hại cụ thể.

Người phát ngôn Houthi, Yahya Saree, tuyên bố nhóm đã tấn công một lực lượng quân sự tại trại al-Nasr và căn cứ hải quân ở Aden, cáo buộc các sĩ quan Ả Rập Xê Út đang giám sát và trang bị cho các lực lượng này nhằm chuẩn bị tấn công Houthi.