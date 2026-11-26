Nhà máy lọc dầu Ras Tanura.

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 25/11 tuyên bố đã tập kích 2 cảng Jeddah và Jazan của Ả Rập Xê-út nhằm đáp trả những cuộc không kích của Riyadh nhằm vào cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ. Houthi cũng tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura và khu tài chính ở thủ đô Riyadh.

Ras Tanura là nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này, đồng thời nằm trong tổ hợp công nghiệp năng lượng có cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng.

Trong khi đó, liên quân do Ả Rập Xê-út dẫn đầu thông báo đã đánh chặn 8 thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời tấn công nhiều mục tiêu tại Yemen.

Theo người phát ngôn của Houthi, các cuộc tấn công đã gây thiệt hại tại cảng Jeddah ở miền Tây Ả Rập Xê-út và cảng Jazan ở miền Nam, gần biên giới Yemen.

Houthi cảnh báo sẽ đáp trả "ngay lập tức" những cuộc tấn công nhằm vào Hodeidah, đồng thời cam kết tiếp tục các chiến dịch bên trong lãnh thổ Ả Rập Xê-út cho đến khi các đợt không kích chấm dứt và lệnh phong tỏa những khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Houthi được dỡ bỏ.

Liên quân do Ả Rập Xê-út dẫn đầu được cho là đã đánh chặn và bắn hạ 7 UAV tại tỉnh Đông của vương quốc này, phá hủy một số mục tiêu tại 2 tỉnh Saada và Amran ở miền Bắc Yemen. Liên quân cũng thừa nhận nhận 1 vật thể bay của Houthi đã đánh trúng cảng Jazan, gây thiệt hại nhỏ, song không ghi nhận thương vong.

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Ả Rập Xê-út. Tính đến đầu giờ chiều 26/11 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 83,74 USD/thùng; trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 94,45 USD/thùng.