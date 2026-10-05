Houthi tấn công cơ sở dầu trọng yếu của Saudi Arabia, giá dầu thế giới bật tăng

Cơ sở dầu mỏ của Tập đoàn Saudi Aramco tại Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: XINHUA

Hiện chưa có xác nhận về mức độ thiệt hại tại các cơ sở bị tấn công. Dù vậy, thông tin này đã làm gia tăng rủi ro địa chính trị đối với thị trường dầu mỏ. Theo trang Business Today (Malaysia), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 0,79%, lên 103,06 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,5%, lên 91,57 USD/thùng.

Căng thẳng giữa Houthi và Saudi Arabia diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi phát động chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại các khu vực Houthi đang kiểm soát.

Trong một diễn biến khác, Saudi Arabia cùng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu ngoài OPEC (OPEC+) nhất trí giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 11, phù hợp với lộ trình khai thác hiện hành đã được vạch ra từ trước.