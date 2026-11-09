Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia

Một nhà máy ở Yemen bị không kích. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Theo tuyên bố của Houthi, lực lượng này tấn công các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco, sân bay và cơ sở quân sự của Saudi Arabia. Lực lượng Houthi cũng cho biết, các cuộc tấn công của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại khu vực al-Shariya ở Yemen đã khiến 27 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương, trong đó hầu hết là dân thường. Trong khi đó, truyền thông khu vực dẫn nguồn tin từ liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết, hệ thống phòng không của liên quân đã phá hủy ba tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng về phía Saudi Arabia.

Giao tranh giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen cũng leo thang tại tỉnh Taiz của Yemen và dọc bờ biển của Biển Đỏ. Tình hình nhân đạo tại Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp, trong bối cảnh giao tranh gia tăng và các tuyến tiếp cận bị hạn chế, gây cản trở hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, thành phố Taiz của Yemen đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt các mặt hàng thiết yếu do hoạt động vận chuyển hàng hóa bị gián đoạn. Nhiều xe tải chở bột mì và lương thực thiết yếu phải dừng tại khu vực Al-Farsha, không thể tiếp tục hành trình vào thành phố.

Giá các mặt hàng thiết yếu trong thành phố đã tăng vọt, có loại tăng gấp 5 lần. Hoạt động thu gom rác thải cũng hoàn toàn bị đình trệ, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Theo OCHA, gần 310.000 người ở Yemen đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi giao tranh leo thang trở lại hồi đầu tháng 8/2026. Kể từ thời điểm này, các đối tác nhân đạo đã cung cấp viện trợ lương thực cho gần 190.000 người và hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp cho gần 140.000 người.