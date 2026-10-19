Houthi tấn công căn cứ quân sự Yemen, hơn 250 người thương vong

Tên lửa được phóng bởi lực lượng Houthi tại Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 19/10, chính quyền tỉnh Shabwa của Yemen thông báo vụ lực lượng Houthi tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự al-Alam đã khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Các nạn nhân đều là tân binh thuộc lực lượng an ninh nội địa đang tham gia huấn luyện. Trong khi đó, hãng thông tấn Saba của Houthi dẫn một nguồn tin quân sự xác nhận lực lượng này đã tấn công căn cứ al-Alam, khiến hàng chục người thương vong.

Theo nhà chức trách tỉnh Shabwa, các bệnh viện trong tỉnh đã quá tải nên buộc phải chuyển những người bị thương nặng nhất tới các cơ sở y tế ở tỉnh Hadramout lân cận và thành phố Aden.

Một số nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, chính quyền tỉnh thông báo vụ tấn công khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Hai nguồn tin quân sự Yemen cho biết Houthi đã phóng 3 tên lửa đạn đạo vào căn cứ al-Alam. Người phát ngôn lực lượng vũ trang Yemen, ông Majed al-Nuzaili, xác nhận đây là trung tâm huấn luyện tân binh cho lực lượng an ninh và cảnh sát.

Shabwa nằm dưới quyền kiểm soát của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, có nhiều mỏ dầu khí lớn và là nơi đặt cảng khí tự nhiên hóa lỏng Balhaf, cơ sở năng lượng lớn nhất nước này.

Một nguồn tin quân sự của Chính phủ Yemen tại Shabwa bày tỏ lo ngại các cuộc tấn công tên lửa có thể mở đường cho một chiến dịch tiến công trên bộ của Houthi, tương tự diễn biến tại Mocha - thành phố cảng chiến lược trên bờ Biển Đỏ mà lực lượng này chiếm giữ hồi tháng trước.

Nguồn tin trên cũng cho biết từ ngày 18/10, Houthi đã cắt đứt tuyến đường nối Shabwa với tỉnh al-Bayda do lực lượng này kiểm soát.

Đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất trong nhiều tuần qua tại Yemen, trong bối cảnh giao tranh giữa Houthi và Chính phủ Yemen được Saudi Arabia ủng hộ gia tăng sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều năm đổ vỡ. Đầu tháng này, Chính phủ Yemen đã mở chiến dịch phản công nhằm giành lại các khu vực ven Biển Đỏ mà Houthi chiếm giữ trong tháng 9./.