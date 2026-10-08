Houthi tấn công các sân bay ở Saudi Arabia, ít nhất 3 người thiệt mạng

Một sân bay của Saudi Arabia bị Houthi không kích. Ảnh: ANADOLU

Theo Reuters, có 1 người chết và 8 người bị thương tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh; 2 người chết và 28 người bị thương tại sân bay thành phố Abha, tỉnh Asir.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố sẽ trừng phạt Houthi, đồng thời tiến hành tấn công hơn 80 mục tiêu quân sự của Houthi tại các tỉnh Saada, Hodeidah, Jawf và Marib ở Yemen.

Bộ Giao thông vận tải Yemen cho biết Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái mang thuốc nổ vào sân bay quốc tế Aden ở thành phố cùng tên. Một tên lửa rơi gần đường băng chỉ vài phút trước khi máy bay từ Cairo hạ cánh. Sân bay Aden là cửa ngõ quốc tế chính của các khu vực Yemen không thuộc quyền kiểm soát của Houthi.

Giao tranh những ngày gần đây tập trung quanh eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải ngày càng quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng sau khi xung đột Mỹ - Iran làm hạn chế hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz.

Trong tuần này, lực lượng chính phủ Yemen, với sự hỗ trợ không kích của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu, đã phản công nhằm giành lại các khu vực chiến lược gần Bab el-Mandeb và thị trấn Mocha mà Houthi chiếm được hồi tháng 9.