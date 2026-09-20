Houthi tấn công các mục tiêu nhạy cảm tại thủ đô Arab Saudi

Theo tuyên bố của Houthi, lực lượng này cũng tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại thành phố Yanbu bên bờ Biển Đỏ, một trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Arab Saudi. Houthi cho biết động thái này nhằm đáp trả một cuộc tấn công trước đó tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Một cột khói đen lớn bốc lên từ kho chứa nhiên liệu tại Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh, Arab Saudi ngày 19/9. Ảnh Reuters.

Trước đó, trong sáng 19/9, liên quân do Arab Saudi dẫn đầu cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa do Houthi phóng về phía Riyadh. Liên quân cũng tuyên bố ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào dân thường tại các thành phố Bish và Farasan ở phía tây nam, Taif ở miền tây và Yanbu trên bờ Biển Đỏ. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ mức độ thiệt hại.

Trong đêm, lực lượng phòng vệ dân sự Arab Saudi đã gửi cảnh báo tới người dân qua điện thoại về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công đường không tại Riyadh và thành phố Al-Kharj, phía đông thủ đô. Cảnh báo được dỡ bỏ sau đó không lâu.

Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Arab Saudi kể từ tháng 7, song tuyên bố ngày 19/9 dường như là lần đầu tiên lực lượng này tuyên bố tấn công Riyadh kể từ khi đợt leo thang hiện nay bắt đầu.

Houthi, lực lượng kiểm soát các khu vực đông dân nhất của Yemen và phần lớn miền bắc nước này, bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Arab Saudi sau khi tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Riyadh hồi tháng 7. Các cuộc tấn công bao gồm mục tiêu là tàu Arab Saudi trên Biển Đỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối các đề nghị của Arab Saudi về việc Washington trực tiếp can thiệp quân sự chống lại Houthi.

Trong một cảnh báo an ninh ban hành ngày 19/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị công dân nước này tại Trung Đông “nâng cao cảnh giác”, đồng thời khuyến cáo người Mỹ ở bên ngoài khu vực “nghiêm túc cân nhắc lại” việc đi tới hoặc quá cảnh qua Trung Đông.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Arab Saudi có thể cần hỗ trợ quân sự trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi tiếp diễn. Ông khẳng định Ankara sẵn sàng hỗ trợ Riyadh trong khuôn khổ hiệp định quốc phòng ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Saudi và Pakistan.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei, trong cuộc trả lời phỏng vấn Al Jazeera ngày 19/9, cho biết Tehran muốn chấm dứt cuộc chiến giữa Arab Saudi và Houthi. Ông cho rằng người dân Yemen cũng mong muốn đạt được một thỏa thuận với Arab Saudi.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 18/9 ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tiếp diễn của Houthi nhằm vào Arab Saudi, trong đó có những cuộc tấn công ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng, khiến dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em, bị thương.