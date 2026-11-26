Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Saudi Arabia xuống thành phố Hodeidah, Yemen. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo truyền thông Qatar, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 25/11 xác nhận cuộc tấn công của Houthi nhằm vào cảng Jizan chỉ gây thiệt hại nhỏ và không có dân thường thương vong. Liên minh này cho biết thêm rằng đang tìm cách xác định loại vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công.

Sau đó, người phát ngôn liên minh, ông Turki al-Maliki, thông báo trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X rằng các lực lượng của liên minh này đã đánh chặn và phá hủy một thiết bị bay không người lái (UAV) của Houthi trên khu vực cảng Jeddah của Saudi Arabia.

Sau tuyên bố của liên minh trên, một tiếng nổ đã vang lên tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Tiếp đó, liên minh thông báo rằng các hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy các tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Nỗ lực tấn công thủ đô Riyadh diễn ra sau vụ Houthi sử dụng UAV tấn công một tòa nhà chọc trời tại khu tài chính của Riyadh ngày 24/11, khiến ít nhất 11 người bị thương.

Các vụ việc mới nhất đánh dấu bước leo thang căng thẳng giữa lực lượng Houthi thân Iran và Saudi Arabia, trong đó hai bên liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào sân bay, cơ sở năng lượng và các cơ sở hạ tầng dân sự, kinh tế khác.

Các cuộc tấn công nhằm vào cảng của Saudi Arabia diễn ra sau khi kênh truyền hình Al Masirah đưa tin về các cuộc tấn công mới của Saudi Arabia nhằm vào cảng Hodeidah của Yemen.

Trước đó cùng ngày 25/11, Houthi cảnh báo sẽ tấn công các cảng của Saudi Arabia nếu cảng Hodeidah bị tấn công.

Cảng Hodeidah tiếp nhận 90% lượng hàng hóa nhập khẩu vào Yemen. Nếu cảng này bị đóng cửa, tình hình nhân đạo có thể đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Một số cuộc tấn công gần đây của Saudi Arabia nhằm vào cảng Hodeidah đã nhắm tới các bồn chứa hàng và cần cẩu được sử dụng để bốc dỡ hàng hóa.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh các lực lượng thuộc chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đang giao tranh với Houthi trên nhiều mặt trận. Người phát ngôn quân đội Yemen cho biết, trong ngày 25/11 đã có 654 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng này. Khu vực phía Tây Yemen là nơi tập trung mật độ các cuộc tấn công cao nhất trong thời gian gần đây.

Các lực lượng chính phủ đã nhắm vào những vị trí của Houthi ở phía Tây thành phố Taiz. Những cuộc tấn công này nằm trong đợt không kích dữ dội và liên tục kéo dài khoảng 72 giờ. Đặc biệt, các cuộc tấn công tập trung vào dãy núi quan trọng nhất nhìn xuống khu vực trung tâm Taiz, gồm núi Jabal Saber và đỉnh cao nhất Jabal al-Arus. Chính phủ Yemen cho rằng Houthi muốn kiểm soát đỉnh núi có vị trí chiến lược này.

Trong khi đó, Houthi nói rằng liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành 105 cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu tại Sanaa và 10 tỉnh khác trong ngày 25/11.