Người phát ngôn quân sự của Houthi cho biết các cuộc tấn công đã gây thiệt hại tại cảng Jeddah ở miền Tây Saudi Arabia và cảng Jazan ở miền Nam, gần biên giới Yemen.

Lực lượng này cảnh báo sẽ đáp trả “ngay lập tức và trực tiếp” những cuộc tấn công nhằm vào Hodeidah theo chính sách “cảng đổi cảng”, đồng thời cam kết tiếp tục các chiến dịch bên trong lãnh thổ Saudi Arabia cho đến khi các đợt không kích chấm dứt và lệnh phong tỏa những khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Houthi được dỡ bỏ.

Đáp lại, liên quân do Riyadh dẫn đầu đã đánh chặn và bắn hạ 7 UAV tại tỉnh Đông của Saudi Arabia, phá hủy một số mục tiêu tại 2 tỉnh Saada và Amran ở miền Bắc Yemen. Liên quân thừa nhận nhận 1 vật thể bay của Houthi đã đánh trúng cảng Jazan, gây “thiệt hại nhỏ”, không làm dân thường bị thương.