Houthi ra tuyên bố bất ngờ giữa chiến sự leo thang với Saudi Arabia

Người phát ngôn Houthi, ông Yahya Sarea phát biểu tại Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, khẳng định: “Lực lượng vũ trang Yemen xác nhận không tiến hành bất kỳ chiến dịch nào nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia trong ngày hôm nay”.

Người phát ngôn Houthi cũng bác bỏ cáo buộc lực lượng này tấn công Medina, cho rằng những thông tin như vậy là sai sự thật.

Hiện chưa có bằng chứng được công bố và xác minh độc lập để xác định bên phóng tên lửa trong vụ việc ngày 15/10.

Thông báo ban đầu của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu về vụ tên lửa hướng tới thành phố linh thiêng Medina cũng không trực tiếp quy trách nhiệm cho Houthi.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Houthi và Saudi Arabia gia tăng. Trước đó, liên quân do Riyadh dẫn đầu đã thông báo đánh chặn nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các khu vực của Saudi Arabia.