Houthi ra cảnh báo nguy hiểm về vùng trời Ả Rập Xê Út

Phát ngôn viên của Houthi Yahya Saree cảnh báo các hãng vận tải biển, các hãng hàng không, nhân viên, người lao động và hành khách không được sử dụng các sân bay cũng như vùng trời của Ả Rập Xê Út. Lực lượng này khẳng định các khu vực trên “đối mặt với nguy cơ trở thành mục tiêu và địa bàn tác chiến của chúng tôi”.

Theo hãng tin Al Jazeera, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Saree cho biết thêm rằng, riêng các sân bay tại hai thánh địa Mecca và Medina sẽ được loại trừ khỏi mọi đợt tấn công.

Hình ảnh mạng xã hội được cho là khói bốc lên từ vụ nổ.

Trước đó, hôm 10/10, cuộc tấn công của Houthi vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, hơn 300 người khác bị thương. Đây là cuộc tấn công thứ 3 trong tuần nhằm vào sân bay này và là vụ việc gây thương vong nghiêm trọng nhất nhằm vào Ả Rập Xê Út trong hơn 1 thập kỷ qua.

Toàn bộ các chuyến bay đã được chuyển hướng khỏi Riyadh, trong khi hoạt động tại sân bay tạm thời bị đình chỉ. Theo thống kê của Flightradar24, ít nhất 627 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 11/10. Đại sứ quán nhiều nước, trong đó có Mỹ, Anh..., đã cảnh báo công dân của họ không được sử dụng sân bay này.

Xung đột tại Yemen đã leo thang trở lại vào tháng 7 sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian sụp đổ.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg gọi vụ tấn công nhằm vào sân bay King Khalid là “sự leo thang nghiêm trọng”. Ông cảnh báo những hành động như vậy làm đe dọa đến tình hình an ninh khu vực, kéo dài vòng xoáy bạo lực và gây thêm trở ngại cho những nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Yemen.

Cũng trong ngày 11/10, trên mạng xã hội X, Thiếu tướng Turki Al-Malki, người phát ngôn của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen, tuyên bố vụ tấn công của Houthi cấu thành tội ác chiến tranh theo luật nhân đạo quốc tế. Ông khẳng định Bộ Tư lệnh lực lượng hỗn hợp của liên quân sẽ đáp trả cứng rắn.

Mai Khanh