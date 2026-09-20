Houthi - 'quân bài tẩy' của Iran trong cuộc đấu với Mỹ

Người dân ở thủ đô Riyadh của Arab Saudi nhận cảnh báo "khu vực đang đối mặt với mối đe dọa trên không của đối phương" và được yêu cầu ở trong nhà.

Đây là lần đầu báo động được đưa ra tại thành phố kể từ khi xung đột tái bùng phát hồi tháng 7.

Ngoài thủ đô Riyadh, cảnh báo cũng được ban bố tại thành phố Jeddah, Abha, Al Ula, Jazan, Yanbu, Khamis Mushait, Taif và lần đầu tiên đối với quần đảo Farasan trên biển Đỏ.

Cơ quan phòng vệ dân sự Arab Saudi sau đó cũng phát báo động ở Al Kharj, nơi đặt căn cứ không quân chiến lược Prince Sultan.

Tháng 3/2015, liên quân do Arab Saudi dẫn đầu mở chiến dịch không kích Houthi với sự hỗ trợ hậu cần và tình báo của Mỹ, Anh và Pháp. Tuy nhiên, Houthi vẫn duy trì quyền kiểm soát Sanaa và phần lớn miền bắc Yemen.

Trong nhiều năm giao tranh, Houthi phát triển kho vũ khí gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, UAV và tên lửa phòng không.

Báo cáo của nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc công bố năm 2024 ước tính lực lượng này có 350.000 người, tăng mạnh so với 220.000 người năm 2022 và 30.000 tay súng năm 2015.

Một trong những vũ khí được Houthi mô tả là mạnh nhất là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Palestine-2, có tầm bắn 2.150 km và tốc độ 19.755 km/h.

Nhóm từng nhiều lần sử dụng tên lửa và UAV tập kích Israel, đồng thời tấn công tàu hàng qua biển Đỏ sau khi chiến sự Gaza bùng phát tháng 10/2023.

Quan hệ với Iran đóng vai trò quan trọng trong quá trình Houthi phát triển năng lực quân sự. Houthi coi mình là lực lượng tiền tuyến trong Trục Kháng chiến do Tehran xây dựng và tuyên bố "gắn bó vận mệnh với Iran".

Sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran bùng phát, Houthi thận trọng hơn trong việc tham gia trực tiếp.

Các chuyên gia phương Tây cho rằng nhóm phải tính toán việc sử dụng kho vũ khí sau những tổn thất trong giao tranh với Mỹ năm trước.

Tình hình thay đổi sau vụ tập kích sân bay quốc tế Sanaa. Houthi bắt đầu tấn công Arab Saudi và tuyên bố đóng cửa biển Đỏ đối với tàu hàng nước này.

Chuyên gia Ian Ralby nhận định nguy cơ đáng lo ngại sẽ xuất hiện nếu Houthi mở rộng hoạt động sang biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandeb, vịnh Aden và tiến hành các cuộc tập kích tầm xa.

Một số chuyên gia cho rằng động thái này vừa giúp Houthi gây sức ép lên Arab Saudi, vừa củng cố quan hệ với Iran và mở rộng ảnh hưởng của chính lực lượng này.