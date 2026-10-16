Houthi phóng tên lửa vào khu phức hợp dinh Tổng thống Yemen

Reuters dẫn thông báo của Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar al-Eryani xác nhận lực lượng Houthi ngày 15/10 đã khai hỏa 5 tên lửa vào khu phức hợp dinh Tổng thống tại thành phố cảng Aden, miền Nam Yemen, trong lúc nhiều thành viên chính phủ đang làm việc bên trong.

Khói đen bốc lên từ khu phức hợp dinh Tổng thống Yemen ở Aden. Ảnh: Reuters

Ông al-Eryani khẳng định Thủ tướng Shaya al-Zindani và các thành viên nội các không bị ảnh hưởng bởi cuộc tập kích. Các quan chức Yemen sau đó xác nhận ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ việc, chủ yếu là các nhân viên an ninh bảo vệ khu phức hợp.

Cùng ngày, người phát ngôn Houthi Yahya Saree tuyên bố tấn công “trụ sở chỉ huy tác chiến quân sự của Arab Saudi” tại thành phố Aden, nhưng không nêu chi tiết. Ông Saree khẳng định Houthi sẽ tiếp tục tấn công “các vị trí tập trung lực lượng quân sự của Arab Saudi ở bất cứ nơi nào”.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành dẫn lời một chỉ huy quân sự cho biết các sĩ quan Arab Saudi đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc tấn công. Riyadh và liên quân do nước này dẫn đầu chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên.

Yemen trên thực tế đang trong tình trạng nội chiến sau khi Houthi tấn công lực lượng chính phủ được Arab Saudi hậu thuẫn và giành quyền kiểm soát thủ đô Sanaa năm 2014. Năm 2015, liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu can thiệp nhằm hỗ trợ quân đội Yemen, khiến xung đột trở thành một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.

Năm 2022, các bên đạt thỏa thuận đình chiến, nhưng căng thẳng và giao tranh tái bùng phát từ tháng 7/2026 sau khi Arab Saudi và Houthi cáo buộc nhau có hành động thù địch. Kể từ đó, lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ, tàu chở dầu và trung tâm vận tải của Arab Saudi, trong khi Riyadh tấn công các kho chứa vũ khí và mỏ dầu do Houthi điều hành ở Yemen.