Houthi phóng 3 tên lửa vào căn cứ quân sự Yemen

Các nạn nhân bị thương sau một cuộc không kích ở tỉnh Saada, Yemen, ngày 18-10. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo 2 nguồn tin quân sự Yemen, Houthi đã phóng 3 tên lửa đạn đạo vào căn cứ này. Hãng thông tấn Saba của Houthi cũng xác nhận lực lượng này tiến hành cuộc tấn công, khiến hàng chục người thương vong.

Nhà chức trách Shabwa cho biết các bệnh viện địa phương đã quá tải, buộc phải chuyển những người bị thương nặng đến các cơ sở y tế tại tỉnh Hadramout lân cận và thành phố Aden. Một số nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Người phát ngôn lực lượng vũ trang Yemen, ông Majed al-Nuzaili, xác nhận al-Alam là trung tâm huấn luyện tân binh cho lực lượng an ninh và cảnh sát. Shabwa hiện nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Một nguồn tin quân sự của chính phủ Yemen cảnh báo vụ tấn công có thể mở đường cho chiến dịch tiến công trên bộ của Houthi. Từ ngày 18-10, lực lượng này được cho là đã cắt tuyến đường nối Shabwa với tỉnh al-Bayda do Houthi kiểm soát.

Vụ việc xảy ra khi giao tranh giữa Houthi và chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn gia tăng sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều năm đổ vỡ. Đầu tháng này, chính phủ Yemen đã mở chiến dịch phản công nhằm giành lại các khu vực ven Biển Đỏ.