Phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi Yahya Saree ngày 25/11 cho biết lực lượng này đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia, với công suất khoảng 550.000 thùng/ngày, đồng thời là đầu mối xuất khẩu dầu thô quan trọng của nước này. Nhóm này cho biết cuộc tấn công gây ra một đám cháy nhỏ.

Cùng ngày, một tòa nhà tại khu tài chính ở thủ đô Riyadh cũng bị tấn công, khiến ít nhất 11 người bị thương. Đây là lần thứ hai tòa nhà này trở thành mục tiêu trong chưa đầy một tuần, sau vụ việc hôm 19/11 khiến công trình bị hư hại nhưng không gây thương vong.

Để đáp trả, lực lượng không quân Saudi Arabia tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cảng Hodeidah và một số khu vực ở miền Bắc Yemen, trong đó có các tỉnh Saada và Amran. Hodeidah là cảng biển chiến lược hiện do Houthi kiểm soát.

Houthi cảnh báo sẽ tấn công các cảng của Saudi Arabia dọc bờ Biển Đỏ, trong đó có thành phố cảng Jeddah, nếu Riyadh tiếp tục không kích Hodeidah. Houthi cũng kêu gọi người lao động và dân thường sơ tán khỏi các cảng của Saudi Arabia, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải biển rút tàu khỏi khu vực.

Những diễn biến trên làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn các tuyến vận tải dầu mỏ, khí đốt và hàng hóa qua Biển Đỏ, đồng thời đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen. Cảng Hodeidah là cửa ngõ tiếp nhận khoảng 90% lượng hàng hóa thiết yếu nhập khẩu vào các khu vực miền Bắc Yemen, gồm lương thực, nhiên liệu, thuốc men và hàng cứu trợ, phục vụ hàng triệu người dân.