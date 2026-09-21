Houthi nỗ lực kiểm soát các cao điểm chiến lược tại Yemen

Các chiến binh thuộc phong trào vũ trang Hồi giáo Houthi ở Sana'a, Yemen. Ảnh: EPA/TTXVN

Động thái này diễn ra sau khi có thông tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch không kích lực lượng Houthi vào phút chót.

Cuộc tiến công chớp nhoáng trong tháng này của nhóm vũ trang thân với Iran đã mở rộng phạm vi xung đột tại Trung Đông sang một mặt trận mới, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Cho đến nay, Washington vẫn khước từ những lời kêu gọi liên tục từ Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman về việc tham gia cuộc chiến tại Yemen. Ngày 19/9, lực lượng Houthi tuyên bố đã nã pháo vào thủ đô Riyadh. Tại đây, người dân nghe thấy những tiếng nổ lớn và nhìn thấy các cột khói bốc lên gần sân bay.

Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công nhằm vào thủ đô nước này. Vụ việc dường như là đợt tấn công đầu tiên kể từ khi tình hình leo thang.

Tờ New York Times đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đã chuẩn bị tiến hành không kích Houthi vào ngày 20/9, sau khi nhận được những lời kêu gọi mới từ Thái tử Saudi Arabia. Tuy nhiên, theo tờ báo này, ông Trump đã hủy lệnh không kích vào phút chót, ngay cả khi binh sĩ đang tiến hành chất bom lên máy bay.

Đến nay, Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ cũng chưa phản hồi email đề nghị bình luận.

Lực lượng Houthi, vốn kiểm soát thủ đô Yemen từ năm 2014, đã chiếm được khu vực ven Biển Đỏ của nước này trong tháng qua bằng một cuộc tiến công chớp nhoáng, đánh bại lực lượng của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Theo phía Houthi, Saudi Arabia đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích trong những ngày gần đây nhằm vào các vị trí của lực lượng này tại vùng cao nguyên. Tuy nhiên, lợi thế về sức mạnh không quân cho đến nay vẫn chưa phát huy hiệu quả trong việc kìm hãm đà tiến công của Houthi, trong khi lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn đã nhanh chóng tan rã.

Theo Liên hợp quốc, gần 700 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong đợt giao tranh này. Hơn 120.000 người Yemen đã phải rời bỏ nhà cửa và di dời trong nước, trong khi hàng nghìn người khác đã di tản bằng thuyền qua Biển Đỏ để đến châu Phi.

Năm nguồn tin quân sự Yemen tiết lộ rằng Houthi hiện tìm cách chiếm giữ các cao điểm chiến lược được gọi là dãy núi Kahboub, nằm tại hai tỉnh Taiz và Lahij. Đây là khu vực ngăn cách vùng ven Biển Đỏ với miền Nam do chính phủ kiểm soát.

Giao tranh đang tập trung tại khu vực ngoại vi huyện miền núi hẻo lánh Al-Wazi'iyah thuộc tỉnh Taiz, cũng như tại Ras al-Ara dọc bờ biển Ấn Độ Dương. Khu vực này nằm giữa cửa ngõ Biển Đỏ, nơi các tay súng Houthi đã chiếm giữ tuần trước, và căn cứ của chính phủ tại Aden.

Theo các nguồn tin, lực lượng Houthi muốn củng cố hậu phương quanh eo biển Bab al-Mandab, cửa ngõ vào Biển Đỏ, bằng cách chiếm giữ các vị trí trên cao, qua đó mở thêm các mặt trận mới. Động thái này sẽ giúp bảo vệ những vị trí dễ bị tổn thương mà Houthi đã chiếm được trong quá trình tiến quân quanh khu vực Dhubab bên bờ Biển Đỏ và đảo Perim nằm trong eo biển này.