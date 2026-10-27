Houthi nhận trách nhiệm vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu lớn nhất Ả Rập Xê Út

Ngày 27/10, người phát ngôn quân sự lực lượng Houthi tại Yemen - ông Yahya Saree cho biết vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Ras Tanura - cơ sở lọc dầu lớn nhất Ả Rập Xê Út, nằm bên bờ vịnh Ba Tư, phía tây eo biển Hormuz.

Bloomberg đưa tin Ả Rập Xê Út khống chế được đám cháy gần kho dầu ở Ras Tanura vào rạng sáng cùng ngày. Tuy nhiên, chính quyền Ả Rập Xê Út chưa xác nhận vụ tấn công.

Nhà máy lọc dầu Ras Tanura, Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, nhà máy lọc dầu Ras Tanura có công suất 550.000 thùng/ngày và từng tạm đóng cửa trong giai đoạn đầu cuộc chiến với Iran như một biện pháp phòng ngừa. Khu vực Ras Tanura còn có cơ sở bốc dầu lên tàu chở dầu và nhiều bể chứa.

Kể từ tháng 9 đến nay, lực lượng Houthi leo thang loạt cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út, mở ra mặt trận bất ổn khác trong cuộc chiến rộng lớn hơn giữa Mỹ và Israel chống lại Iran. Gần như toàn bộ lượng dầu xuất khẩu của Ả Rập Xê Út đều đi qua hai cảng chính là Ras Tanura ở Vịnh Ba Tư và Yanbu trên biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi từng tấn công trong quá khứ.

Trong khi trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin máy bay không người lái (UAV) của Houthi âm thầm theo dõi Trung tâm Huấn luyện Ahmed al-Sulaimani, còn gọi là thao trường al-Alam - nơi sĩ quan Ả Rập Xê Út chuẩn bị cho hoạt động huấn luyện lực lượng địa phương mới nhập ngũ suốt nhiều ngày.

Ngay khi cuộc huấn luyện bắt đầu vào ngày 19/10, lực lượng Houthi lập tức tấn công căn cứ bằng 3 tên lửa đạn đạo trong vòng vài phút. Cuộc tấn công khiến ít nhất 75 người chết và hơn 200 người bị thương. Sự việc đánh dấu một trong những cuộc tập kích gây thương vong lớn nhất kể từ khi giao tranh tại Yemen leo thang vào đầu tháng 9.

Theo báo cáo, việc rò rỉ thông tin tình báo, giám sát không đầy đủ và hệ thống phòng thủ tên lửa không hiệu quả được cho là những yếu tố chính gây ra thương vong tại thao trường Ahmed al-Sulaimani.

Người sống sót sau cuộc tập kích Nasser Sheikh Bahaj cho biết tân binh thức dậy và cầu nguyện lúc bình minh, ăn sáng rồi tập trung tại sân huấn luyện như mọi ngày thì bất ngờ có tiếng nổ lớn.

“Đột nhiên chúng tôi nghe tiếng nổ lớn và mảnh đạn bay khắp nơi. Ba quả tên lửa đánh xuống doanh trại”, Bahaj kể lại.

Không có cảnh báo nào được đưa ra trước cuộc tấn công. Theo nhân chứng, khung cảnh lúc đó hoàn toàn hỗn loạn, khi những người sống sót hoảng hốt nhìn lên bầu trời và khiêng đồng đội bị thương đi cấp cứu.

(Nguồn: Reuters)