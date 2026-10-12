Houthi mở rộng tấn công, nhắm vào hai sân bay của Saudi Arabia

Các xe tải được cho là chở thiết bị quân sự từ Saudi Arabia đến doanh trại Al-Wadiah do quân đội Chính phủ Yemen kiểm soát, bốc cháy sau khi trúng tên lửa đạn đạo của Houthi, tại tỉnh Hadramout. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 12/10, Cơ quan quản lý Hàng không dân dụng của Saudi Arabia (GACA) xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công mới nhất của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh trong chiều 11/10 (giờ địa phương).

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, GACA cho biết 1 công dân Pakistan đã thiệt mạng và 11 người đã bị thương trong vụ tấn công trên.

Cơ quan này cũng xác nhận một vụ tấn công khác vào sân bay quốc tế King Fahd tại thành phố Damman, miền Đông Saudi Arabia, song chưa có thông tin về thương vong.

Hiện phía Riyadh đang đánh giá mức độ thiệt hại do các vụ tấn công của Houthi gây ra.

Trước đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu chống Houthi thông báo trong vụ tấn công mới nhất nhằm sân bay King Khalid, vật thể hướng vào nhà ga số 4 và đã gây hỏa hoạn. Hệ thống phòng không cũng đánh chặn 1 tên lửa hành trình ở khu vực lân cận sân bay. Đây là vụ tấn công thứ hai của Houthi trong hai ngày qua nhằm địa điểm này sau vụ đầu tiên khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Houthi lên tiếng thừa nhận tiến hành hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào các sân bay và cơ sở năng lượng của Saudi Arabia trong 24 giờ qua.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 11/10, Hãng thông tấn Quốc gia Saudi Arabia (SPA) đưa tin Ngoại trưởng nước này Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, trao đổi quan điểm về tình hình leo thang gần đây trong cuộc xung đột khu vực và những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Đây là cuộc trao đổi công khai đầu tiên giữa ngoại trưởng hai nước kể từ khi lực lượng Houthi đẩy mạnh các vụ tấn công Saudi Arabia.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Araghchi cam kết Iran sẵn sàng hỗ trợ khởi động đối thoại giữa Saudi Arabia và Yemen, cũng như góp phần thúc đẩy các bên tiến tới giải pháp chính trị.

Sau các vụ tấn công gây thương vong lớn nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cân nhắc triển khai lực lượng tham gia cùng Saudi Arabia trong chiến dịch đáp trả Houthi tại Yemen.

Trong khi đó, một số quan chức Chính phủ Saudi Arabia tiết lộ với kênh truyền hình MS NOW rằng Riyadh đang đề nghị Washington “hỗ trợ phòng thủ khẩn cấp”./.