Houthi mở rộng kiểm soát gần tuyến hàng hải chiến lược

Hình ảnh từ vệ tinh về eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, Biển Arab, Kênh đào Suez và Địa Trung Hải, ngày 17/2/2026. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Cùng ngày, các nguồn tin quân sự cho biết Houthi đã chiếm thêm nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Lahj, tiến gần hơn tới thành phố cảng miền Nam Aden hiện là nơi đặt trụ sở tạm thời của chính phủ.

Trong một tuyên bố, các lực lượng chính phủ do liên quân Saudi Arabia dẫn đầu hỗ trợ cho biết đang tái triển khai quân từ sân bay Dhubab và khu vực Bab el-Mandeb, phía Tây tỉnh Taiz, về hướng Aden. Tuyên bố nêu rõ động thái này nhằm ưu tiên bảo vệ Aden và các tỉnh lân cận, củng cố các tuyến phòng thủ và ứng phó với những mối đe dọa hiện hữu. Việc rút quân khiến khu vực này nằm dưới quyền kiểm soát của Houthi.

Trong khi đó, hai nguồn tin quân sự giấu tên cho biết rạng sáng 15/11, Houthi đã chiếm căn cứ quân sự chiến lược Kharaz cùng một số vị trí trên núi xung quanh, thuộc huyện Al-Madaribah wa Al-Arah, tỉnh Lahj, gần eo biển Bab el-Mandeb và Vịnh Aden. Các cuộc giao tranh dữ dội đã buộc lực lượng chính phủ rút lui.

Một nguồn tin tại thực địa nhận định việc mất căn cứ Kharaz là bước lùi lớn đối với lực lượng Chính phủ Yemen, bởi đây là tuyến phòng thủ quan trọng bảo vệ các cửa ngõ phía Tây Aden và những tuyến đường dẫn tới eo biển Bab el-Mandeb. Theo nguồn tin này, các đơn vị rút lui đang củng cố các vị trí phòng thủ ở cửa ngõ phía Tây Aden nhằm ngăn Houthi tiếp tục tiến quân.

Việc lực lượng chính phủ rút khỏi khu vực Bab el-Mandeb giúp Houthi gia tăng khả năng gây sức ép đối với tuyến vận tải biển chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Đây là một trong những tuyến hàng hải quan trọng và nhộn nhịp nhất thế giới, đặc biệt đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa từ châu Á sang châu Âu qua kênh đào Suez của Ai Cập.

Hồi tháng 10, lực lượng Chính phủ Yemen mở chiến dịch nhằm giành lại các khu vực ven biển chiến lược sau khi Houthi tiến xuống phía Nam trong tháng 9, tìm cách kiểm soát toàn bộ bờ Biển Đỏ của Yemen. Đợt tiến công nhanh đã đưa Houthi áp sát eo biển Bab el-Mandeb.

Giao tranh leo thang đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022, đồng thời trở thành một mặt trận bất ổn trong cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa Mỹ, Israel và Iran. Houthi tiếp tục tấn công các cảng, sân bay và cơ sở dầu khí của Saudi Arabia, trong đó có trung tâm xuất khẩu dầu Yanbu trên Biển Đỏ, gây gián đoạn các chuyến bay và nguồn cung dầu. Đáp lại, Saudi Arabia tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Houthi tại Yemen.

Tình hình nhân đạo cũng đang xấu đi khi giao tranh gia tăng tại khu vực phía Tây tỉnh Taiz, cũng là nơi tiếp nhận khoảng một nửa trong tổng số 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa trên toàn Yemen do đợt giao tranh mới nhất và vẫn đang bị bao vây. Hàng cứu trợ không thể được đưa vào, trong khi người dân không thể rời đi.

Yemen chìm trong xung đột từ cuối năm 2014, khi lực lượng Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc, buộc chính phủ rút xuống phía Nam. Năm 2015, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ. Cuộc xung đột kéo dài khiến Yemen đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.