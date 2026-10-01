Houthi mở rộng hoạt động, hình thành “trục Biển Đỏ” gây sức ép lên hàng hải quốc tế

Phát biểu với Hãng thông tấn Yemen (Saba) ngày 30/9,, bà al-Zouba cho biết các báo cáo của Nhóm chuyên gia Liên hợp quốc về Yemen đã ghi nhận hoạt động hợp tác giữa Houthi và nhóm Al-Shabaab tại Somalia. Theo bà, sự hợp tác này không chỉ dừng ở hoạt động buôn lậu vũ khí mà còn bao gồm chuyển giao chuyên môn, phối hợp tác chiến, cử các kỹ sư Houthi tới Somalia để huấn luyện cải tiến máy bay không người lái (UAV), cũng như đào tạo các thành viên Al-Shabaab tại các trại do Houthi kiểm soát.

Bà al-Zouba cũng cho biết cơ quan tình báo Somalia đã phát hiện các liên lạc giữa Houthi, Al-Shabaab và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời ghi nhận sự hợp tác của một số thành viên Al-Qaeda với cơ quan tình báo của Houthi. Theo bà, những khác biệt về giáo phái và hệ tư tưởng không ngăn cản các nhóm này phối hợp nhằm đạt những mục tiêu chung.

Bà al-Zouba cảnh báo sự liên kết này có thể làm gia tăng nguy cơ đối với an ninh khu vực và hoạt động hàng hải quốc tế, đặc biệt tại Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Theo phía Yemen, việc các nhóm vũ trang có khả năng phối hợp ở hai bờ tuyến hàng hải này có thể tạo thêm sức ép đối với hoạt động vận tải quốc tế, làm tăng chi phí vận chuyển và bảo hiểm, đồng thời buộc các doanh nghiệp vận tải phải tính đến những tuyến đường thay thế.

Trước những diễn biến trên, Ngoại trưởng Yemen kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường chia sẻ các thông tình tình báo về hoạt động của các nhóm vũ trang tại Yemen và Sừng châu Phi, hỗ trợ lực lượng chính phủ nước này và đưa các mạng lưới liên quan Houthi vào khuôn khổ trừng phạt.