Houthi lại tập kích cơ sở dầu khí Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út

Phát ngôn viên quân sự của Houthi, Yahya Saree, phát biểu trên kênh truyền hình al-Masirah rằng chiến dịch đã "đạt được các mục tiêu thành công" và gây ra những đám cháy lớn tại các địa điểm bị tập kích.

Phía Houthi khẳng định đợt tấn công này là hành động đáp trả 50 đợt không kích và tập kích tên lửa do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhắm vào thủ đô Sanaa cùng nhiều tỉnh thành khác như Al-Jawf, Taiz, Amran, Hajjah và Saada của Yemen trong 12 giờ trước đó, nâng tổng số đợt tập kích lên khoảng 1.420 đến 1.460 đợt kể từ khi đợt leo thang mới bắt đầu, nhưng không nêu rõ thời điểm tính số liệu này.

Phía Houthi khẳng định đợt tấn công này là hành động đáp trả 50 đợt không kích và tập kích tên lửa do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhắm vào thủ đô Sanaa, Yemen. Video: X/RT_com

Phát ngôn viên Saree cảnh báo lực lượng này sẽ đáp trả "phong tỏa bằng phong tỏa, và leo thang bằng leo thang". Mặc dù những hình ảnh lan truyền cho thấy cột khói bốc lên gần nhà máy lọc dầu ở Riyadh, phía Ả Rập Xê Út và tập đoàn Saudi Aramco chưa đưa ra bình luận chính thức xác nhận thiệt hại hay nguyên nhân gây cháy.

Tuyên bố của Houthi được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố mở các chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào lực lượng này để giành lại những vùng lãnh thổ vẫn do Houthi kiểm soát.

Trước đó, ông Rashad al-Alimi, đã chính thức phát động chiến dịch bộ binh quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 100.000 quân nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị Houthi kiểm soát và giải tỏa áp lực tại eo biển Bab el-Mandeb.

Ông Rashad al-Alimi khẳng định quyết định này được đưa ra sau khi "tất cả các cơ hội làm dịu tình hình đã cạn kiệt", trong bối cảnh Houthi liên tục siết chặt gọng kìm quanh thành phố chiến lược Taiz và đe dọa tuyến đường cung ứng quan trọng nối liền với thành phố Aden ở miền nam Yemen.