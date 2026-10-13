Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đang chiến đấu ở Yemen cho biết lực lượng của họ đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo khác do lực lượng Houthi phóng về phía thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út.

Vụ không kích diễn ra trong bối cảnh Thủ đô và một số khu vực khác của Ả Rập Xê Út đang chao đảo vì các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng trong những ngày gần đây.

Khói bốc lên từ khu vực Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út) sau các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do lực lượng Houthi tiến hành. Ảnh chụp màn hình

Ả Rập Xê Út chịu thiệt hại lớn bởi loạt không kích của Houthi

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Sân bay quốc tế King Khalid (thủ đô Riyadh) vẫn phải đóng cửa sau hai vụ tập kích liên tiếp vào cuối tuần qua. Cụ thể, cuộc tấn công ngày thứ Bảy đã cướp đi sinh mạng của 13 người và khiến hơn 300 người bị thương; vụ việc tiếp theo vào Chủ nhật làm thêm 1 người chết và 11 người bị thương.

Trên mạng xã hội X, ông Turki Al-Maliki, phát ngôn viên liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, xác nhận lực lượng phòng không vừa đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Riyadh và hai tên lửa khác hướng về thành phố tây nam Khamis Mushait.

Tại Riyadh, người dân ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn vào tối thứ Hai, chỉ vài phút sau khi điện thoại phát đi tin nhắn cảnh báo phòng không.

Lực lượng Houthi, kiểm soát các khu vực đông dân nhất của Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa, cho biết mục tiêu của họ ở Riyadh là Sân bay quốc tế King Khalid.

Yahya Saree, phát ngôn viên quân sự của lực lượng Houthi, cho biết nhóm này cũng đã điều khiển máy bay không người lái nhắm vào căn cứ không quân Khamis Mushait của Ả Rập Xê Út, nằm gần biên giới Yemen.

Ông một lần nữa cảnh báo các hãng hàng không quốc tế và du khách “không nên thực hiện các chuyến bay đến các sân bay” ở Ả Rập Xê Út, ngoại trừ các thành phố linh thiêng Mecca và Medina, vì cho rằng các cơ sở này “không an toàn”.

Lực lượng Houthi cũng đã tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Mohammed al-Bukhaiti, một thành viên cấp cao của Houthi cảnh báo “tất cả nhân viên và công nhân tại các cơ sở dầu mỏ và sân bay của Ả Rập Xê Út hãy tránh xa những địa điểm này, vì chúng đã trở thành mục tiêu hợp pháp”.

Ả Rập Xê Út điều tra hệ thống cảnh báo và đánh chặn

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi đang giao tranh với các lực lượng liên minh với chính quyền Yemen được quốc tế công nhận.

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành chiến dịch không kích chống lại lực lượng Houthi và hỗ trợ lực lượng bộ binh của chính quyền Yemen. Giao tranh bùng nổ trong bối cảnh căng thẳng khu vực do cuộc chiến của Mỹ và Iran gây ra.

Camera an ninh ghi lại sự việc Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út) liên tiếp bị tấn công vào thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua. Nguồn: MXH

Hiện, chính quyền Ả Rập Xê Út đã mở cuộc điều tra về lý do hệ thống phòng không của nước này không thể ngăn chặn cuộc tấn công.

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy lực lượng Houthi đã phóng một số máy bay không người lái trước để dọn đường cho hỗn hợp tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, sau đó đã bắn trúng sân bay.

Lực lượng Houthi sở hữu tên lửa đạn đạo với đầu đạn có khả năng thay đổi hướng bay, gây ra thách thức cho hệ thống đánh chặn Patriot và các hệ thống khác mà Ả Rập Xê Út dựa vào.

Chính quyền Ả Rập Xê Út cũng chưa cho biết lý do vì sao không có cảnh báo nào được đưa ra cho công chúng trước bốn vụ tấn công ở Riyadh trong tuần trước, gồm 2 cuộc tấn công vào sân bay King Khalid khiến hàng trăm người thương vong kể trên.