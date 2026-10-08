Houthi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan tránh bị cuốn vào cuộc chiến Yemen

Lực lượng Houthi bên chiếc máy bay chiến đấu của Arập Xêút bị bắn hạ tại tỉnh Marib, Yemen, ngày 16/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong bài phát biểu trình chiếu trên kênh Al-Masirah do lực lượng Houthi điều hành, ông al-Houthi hoan nghênh những ý kiến tại Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan phản đối các động thái nhằm kéo hai nước này tham gia vào chiến dịch quân sự của Saudi Arabia tại Yemen.

Ông Abdul-Malik al-Houthi nêu bật: “Tôi đánh giá rất cao những tiếng nói tại Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan phản đối việc bị lôi kéo vào hành động gây hấn nhằm vào Yemen”. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể đến tổ chức hay quan chức nào ở Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Theo Tân Hoa xã, ông Al-Houthi cũng cáo buộc Saudi Arabia leo thang hoạt động quân sự bất chấp những nỗ lực giảm căng thẳng trước đó. Ông nhận định các cuộc đàm phán với Saudi Arabia đã rơi vào bế tắc và tuyên bố rằng "cả đàm phán lẫn các nỗ lực khác đều không mang lại kết quả".

Nhà lãnh đạo Houthi đồng thời cáo buộc Riyadh tiếp tục duy trì các hạn chế đối với "sân bay, hoạt động nhập khẩu và nguồn lực kinh tế của Yemen".

Tuyên bố của lực lượng Houthi được đưa ra trong bối cảnh Saudi Arabia đang tăng cường phối hợp quốc phòng với Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 5/10, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ cung cấp lực lượng và năng lực quân sự, đồng thời đảm bảo khả năng triển khai nhanh chóng tới Saudi Arabia theo các cam kết trong Hiệp ước phòng thủ chung Mecca.

Giao tranh đang leo thang giữa lực lượng Houthi và quân đội Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn, đặc biệt là tại khu vực gần eo biển chiến lược Bab al-Mandab. Lực lượng Saudi Arabia đã đẩy mạnh các chiến dịch không kích, trong khi Houthi gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Saudi Arabia.

Ngày 7/10, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc (LHQ) công bố số liệu cho thấy hơn 200.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột nổ ra tại Yemen trong những tuần gần đây.

Yemen chìm trong xung đột từ cuối năm 2014, khi Houthi kiểm soát phần lớn miền Bắc, trong đó có thủ đô Sanaa. Một năm sau, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp nhằm hỗ trợ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian có hiệu lực từ tháng 4/2022 và hết hạn sau 6 tháng mà không được chính thức gia hạn.