Houthi gia tăng tấn công, tuyến xuất khẩu dầu chiến lược của Ả Rập Xê-út bị đe dọa

Toàn cảnh nhà máy lọc dầu và trạm tiếp nhận dầu Ras Tanura của Saudi Aramco tại Ả Rập Xê-út.

Một đám cháy bùng phát gần Ras Tanura, trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Ả Rập Xê-út bên bờ vịnh Ba Tư, sau một cuộc tấn công vào sáng sớm thứ Ba. Tuy nhiên, Ả Rập Xê-út đã nhanh chóng khống chế đám cháy, theo một nguồn tin giấu tên nắm rõ sự việc trả lời Bloomberg.

Mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác định, cũng như chưa rõ trung tâm xuất khẩu dầu này có bị ảnh hưởng hay không.

Rạng sáng thứ Ba, Ả Rập Xê-út cho biết nước này đã đánh chặn và phá hủy ba tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng về phía khu vực phía Đông, cùng bốn máy bay không người lái (UAV) do lực lượng này triển khai nhằm vào khu vực phía Nam của vương quốc này.

Các cuộc tấn công gia tăng trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng do Ả Rập Xê-út dẫn đầu tại Yemen và nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn ngày càng leo thang. Trong những tuần gần đây, Houthi đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê-út, sau khi liên quân do Riyadh dẫn đầu triển khai chiến dịch giành lại một số khu vực ở phía Tây Nam Yemen từ lực lượng này.

Các khu vực nói trên nằm ven Biển Đỏ, có vị trí chiến lược giúp kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng kết nối Địa Trung Hải với châu Á thông qua kênh đào Suez.

Ả Rập Xê-út đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công nghiêm trọng trong tháng này. Đáng chú ý, trong vụ tấn công đẫm máu nhất trong nhiều năm qua, 14 người đã thiệt mạng trong hai cuộc tấn công bằng tên lửa riêng biệt nhằm vào sân bay quốc tế tại Riyadh.

Tòa nhà hành chính của tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aracmo tại Dhahran, miền Đông Saudi Arabia, cũng bị Houthi tấn công hai ngày sau các vụ tấn công gây chết người nhằm vào sân bay.

Hôm thứ Hai, Houthi tuyên bố đã tấn công các trạm bơm dọc theo đường ống dẫn dầu trên đất liền Đông - Tây của Ả Rập Xê-út. Đây là tuyến xuất khẩu dầu thô chủ chốt của nước này, cho phép vận chuyển dầu tới Biển Đỏ mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

Ả Rập Xê-út chưa xác nhận bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào đường ống dẫn dầu này. Hệ thống đường ống từng phải ngừng hoạt động trong hai tuần hồi tháng 9, sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây hư hại cho các trạm bơm, khiến hoạt động bốc xếp các lô dầu thô tại cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ bị đình trệ.

Tuần trước, hai người thiệt mạng và hai người khác bị thương do mảnh vỡ từ các máy bay không người lái bị đánh chặn rơi xuống gần một nhà máy xử lý tại mỏ dầu Shaybah, một trong những mỏ dầu lớn nhất Saudi Arabia.

Hoạt động khai thác tại mỏ Shaybah và các cơ sở xử lý dầu liên quan không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vụ tấn công một lần nữa làm rung chuyển thị trường trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Ả Rập Xê-út, ngay khi vương quốc này phần lớn đã khôi phục hoạt động xuất khẩu qua cả eo biển Hormuz và Biển Đỏ.