Tại Saudi Arabia, Bộ Năng lượng nước này cho biết một vật thể bay tấn công nhà máy lọc dầu ở khu vực Jazan, gây hỏa hoạn, khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đám cháy đã được khống chế, song một số hoạt động tại nhà máy phải tạm ngừng.

Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen cáo buộc các cuộc không kích được cho là do Saudi Arabia tiến hành tại nhiều địa phương trong 48 giờ qua khiến 19 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Các mục tiêu bị tấn công gồm nhà máy xử lý nước thải, khu vực nông nghiệp và khu dân cư tại các tỉnh Hodeidah, Hajjah và Saada.

Các số liệu thương vong tại Yemen hiện chưa được xác minh độc lập. Người dân địa phương xác nhận nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Sanaa và Hodeidah, đã hứng chịu các đợt không kích.