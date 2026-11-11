Houthi đưa ra cảnh báo đối với các doanh nghiệp tại Saudi Arabia

Hiện trường một vụ không kích tại Sanaa, Yemen ngày 10/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Kênh truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết, các doanh nghiệp đến từ những quốc gia không tham gia chiến dịch quân sự mà Houthi mô tả là hành động “gây hấn” nhằm vào Yemen có thể tránh nguy cơ bị tấn công nếu đăng ký thông tin với Trung tâm Điều phối hoạt động nhân đạo tại thủ đô Sanaa.

Nguồn tin trên nhấn mạnh quy chế miễn trừ không áp dụng đối với các doanh nghiệp đến từ những quốc gia tham gia chiến dịch quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm vào Yemen. Các khoản đầu tư của những doanh nghiệp này có thể bị coi là mục tiêu tiềm tàng trong bối cảnh Houthi tiếp tục các hoạt động nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Saudi Arabia.

Lực lượng này cũng khuyến cáo nhân viên và những người làm việc tại hoặc gần các cơ sở từng bị xác định là mục tiêu cần tránh xa để bảo đảm an toàn. Các doanh nghiệp muốn rút vốn khỏi Saudi Arabia sẽ được hỗ trợ di dời tài sản nếu thông báo với các cơ quan hữu quan tại Sanaa.

Cùng ngày, người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Sarea cho biết, máy bay chiến đấu Saudi Arabia đã tiến hành 103 cuộc không kích tại 6 tỉnh của Yemen trong 24 giờ qua. Ông cho biết, tổng số cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của Saudi Arabia kể từ khi đợt leo thang mới nhất bắt đầu đã lên tới 4.563 cuộc.

Trong một tuyên bố riêng, ông Sarea cho biết, lực lượng Houthi đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái trinh sát vũ trang CH-4 của Saudi Arabia tại tỉnh Al-Jawf, miền Bắc Yemen. Theo người phát ngôn này, đây là máy bay thứ tư cùng loại bị bắn hạ kể từ khi căng thẳng leo thang. Các thông tin do phía Houthi đưa ra hiện chưa được kiểm chứng độc lập.

Trong khi đó, tại Liban, Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) cho biết một đội tuần tra của lực lượng này đã bị tấn công vào tối 10/11, khi đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ gần làng Wadi Jilu, miền Nam nước này.

Theo thông báo của UNIFIL, khoảng 10 phát súng đã bắn về phía đội tuần tra. Lực lượng gìn hòa bình phát hiện tia lửa từ nòng súng và đã bắn trả. UNIFIL khẳng định các hành động tấn công có chủ đích nhằm vào lực lượng gìn hòa bình vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi Chính phủ Liban khẩn trương điều tra, xác định và đưa những người chịu trách nhiệm ra xét xử.

Liên quan tình hình an ninh tại miền Nam Liban, báo Jerusalem Post ngày 10/11 đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang thúc đẩy kế hoạch thành lập một lực lượng quân sự mới của châu Âu tại khu vực này để thay thế UNIFIL.

Tuy nhiên, sáng kiến trên đang vấp phải những trở ngại khi Israel dự kiến phản đối, Italy không muốn đóng góp binh sĩ, còn Mỹ đang tìm kiếm một phương án thay thế mang tính dân sự, không yêu cầu triển khai thêm lực lượng quân sự.

Đề xuất của Pháp được đưa ra trong bối cảnh Paris tìm cách xây dựng khuôn khổ an ninh mới dọc biên giới Israel - Liban, trong khi tình hình chính trị trong nước Pháp cũng đang có nhiều biến động.