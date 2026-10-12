Houthi dồn dập tấn công Saudi Arabia, Iran bất ngờ đề nghị hỗ trợ hòa giải

Ngày 7/10/2026, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn, phá hủy 82 mục tiêu quân sự của lực lượng Houthi tại các tỉnh Saada, Hodeidah, Al-Jawf và Marib. Chiến dịch diễn ra sau khi Houthi tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào sân bay và cơ sở quân sự của Saudi Arabia, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vụ tấn công và cho biết Washington có thể tham gia chiến dịch quân sự của Saudi Arabia. Ảnh: Khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đang làm gia tăng căng thẳng giữa Saudi Arabia và Yemen, trong khi Iran, quốc gia có quan hệ gần gũi với Houthi, tuyên bố không chỉ đạo nhóm vũ trang này và đề nghị hỗ trợ các bên giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao.

Theo Al Jazeera hôm 11/10, cùng ngày, sân bay quốc tế King Khalid tiếp tục bị tấn công, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 11 người bị thương. Cơ quan Hàng không dân dụng Saudi Arabia xác nhận nạn nhân tử vong là một công dân Pakistan.

Trong thông báo chính thức, Cơ quan Hàng không dân dụng Saudi Arabia cho biết vụ tấn công cũng gây thiệt hại về vật chất và các đơn vị chức năng đang tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại.

Trước đó, giới chức Saudi Arabia thông báo hai nhà ga hành khách tại sân bay King Khalid bị một vật thể bay tấn công, gây ra hỏa hoạn.

Đáng chú ý, vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi sân bay này hứng chịu một đợt tấn công khác khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Như vậy, theo số liệu ban đầu do Saudi Arabia công bố, hai vụ tấn công trong ngày 10 và 11/10 đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 311 người bị thương.

Lực lượng Houthi tại Yemen đã tuyên bố nhận trách nhiệm về cả hai vụ tấn công.

Trong khi Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, Iran lại tìm cách thúc đẩy giải pháp ngoại giao, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng Tehran đứng sau chỉ đạo các hoạt động quân sự của nhóm vũ trang Yemen.

Ngày 7/10/2026, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn, phá hủy 82 mục tiêu quân sự của lực lượng Houthi tại các tỉnh Saada, Hodeidah, Al-Jawf và Marib. Chiến dịch diễn ra sau khi Houthi tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào sân bay và cơ sở quân sự của Saudi Arabia, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Ảnh: Các xe tải được cho là chở thiết bị quân sự từ Saudi Arabia đến doanh trại Al-Wadiah do quân đội Chính phủ Yemen kiểm soát, bốc cháy sau khi trúng tên lửa đạn đạo của Houthi, tại tỉnh Hadramout. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên Mohammed Vall của Al Jazeera đưa tin từ Tehran ngày 11/10, trong giới lãnh đạo Saudi Arabia, nhiều người cho rằng không cần thiết phải tiến hành đàm phán, bởi theo quan điểm của Riyadh, Iran là bên kiểm soát lực lượng Houthi và đứng sau chỉ đạo các hoạt động của nhóm này.

Tuy nhiên, cả Tehran và lực lượng Houthi đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc trên.

Phía Houthi khẳng định nhóm có quyền tự chủ trong việc đưa ra các quyết định, trong khi Iran cũng xác nhận lập trường này, mặc dù hai bên có một số lợi ích chung.

Tehran đồng thời nhiều lần tuyên bố không mong muốn căng thẳng tiếp tục leo thang và cho rằng Saudi Arabia cùng lực lượng Houthi nên lựa chọn đàm phán thay vì tiếp tục đối đầu quân sự.

Lập trường này được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tái khẳng định trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia ngày 11/10.

Iran cho rằng các cuộc khủng hoảng hiện nay tại Trung Đông không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự và việc tiếp tục sử dụng vũ lực thay vì tìm kiếm giải pháp chính trị sẽ khiến tình hình khu vực thêm phức tạp.

Theo thông tin Chính phủ Iran công bố trên Telegram, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia, ông Araghchi đã “bày tỏ quan ngại về tình trạng căng thẳng leo thang” trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng “việc tiếp tục kiên trì cách tiếp cận quân sự trong khi phớt lờ các giải pháp chính trị sẽ khiến tình hình hiện nay trở nên phức tạp hơn”.

Đáng chú ý, nhà ngoại giao hàng đầu Iran tuyên bố Tehran sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực đối thoại giữa Saudi Arabia và Yemen nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

Theo thông báo của Chính phủ Iran, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định: “Cộng hòa Hồi giáo Iran sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa Saudi Arabia và Yemen, qua đó góp phần đạt được một giải pháp chính trị”.

Ông Araghchi đồng thời khẳng định Iran không mong muốn xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện với các nước láng giềng, mặc dù Tehran cho rằng một số quốc gia trong khu vực vẫn tiếp tục hỗ trợ Mỹ và Israel.