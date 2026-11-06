Houthi đòi Ảrập Xêút bồi thường 51 tỷ USD để chấm dứt xung đột?

Lực lượng Chính phủ Yemen giao tranh với lực lượng Houthi

Lực lượng Houthi đã yêu cầu Ảrập Xêút chi trả khoản bồi thường lên tới 51 tỷ USD và công nhận vai trò lãnh đạo của họ tại Yemen như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình toàn diện nào.

Cuộc chiến kéo dài hơn một thập kỷ đã gây thiệt hại nặng nề về người và cơ sở hạ tầng, đồng thời tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.

Lực lượng Houthi thời gian gần đây gia tăng các hoạt động quân sự gần các tuyến hàng hải chiến lược và khu vực có hạ tầng năng lượng quan trọng, khiến Ảrập Xêút phải nâng mức cảnh giác an ninh đối với một số mục tiêu trọng yếu trong nước.

Ảrập Xêút đã tìm kiếm sự hỗ trợ về an ninh và quân sự từ các đồng minh, bao gồm Mỹ, các nước châu Âu và một số đối tác trong khu vực nhằm ứng phó nguy cơ các cuộc tấn công mới.

Giới quan sát nhận định yêu cầu bồi thường 51 tỷ USD và công nhận chính trị là những điều kiện rất khó được Ảrập Xêút chấp nhận trong giai đoạn hiện nay.

Việc công nhận Houthi là chính quyền hợp pháp của Yemen sẽ kéo theo những hệ lụy địa chính trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và cán cân quyền lực tại khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng sức ép an ninh đối với Ảrập Xêút đang gia tăng khi khu vực tiếp tục chứng kiến những bất ổn liên quan đến xung đột giữa Iran, Mỹ và Israel, cũng như các sự cố hàng hải tại eo biển Hormuz và vùng biển lân cận.

Bộ Ngoại giao Ảrập Xêút đã hoàn toàn bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng Houthi ở Yemen yêu cầu nước này 51 tỷ USD và được công nhận là chính quyền hợp pháp để đổi lấy việc chấm dứt xung đột.

Trong một bài đăng trên X, Thứ trưởng phụ trách Ngoại giao công chúng Rayed Krimly cho biết báo cáo này “không có cơ sở thực tế” và hoàn toàn là bịa đặt.

Ông cáo buộc lực lượng Houthi chống lại chính phủ Yemen, góp phần gây ra nạn đói cho người dân và đẩy đất nước vào các cuộc xung đột.

Theo Firstpost, Times of Israel