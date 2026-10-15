Houthi dọa tiếp tục tấn công sân bay và cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê-út

Lực lượng Houthi tại Yemen hôm thứ Tư tuyên bố sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào sân bay và cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê-út trong những ngày tới, sau khi nhà chức trách Ả Rập Xê-út thông báo xảy ra một vụ cháy nhỏ tại khu phức hợp văn phòng của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco ở Dhahran trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi tối thứ Ba.

Houthi tuyên bố đã tấn công các cơ sở của Aramco tại Dhahran, một nhà máy lọc dầu của Aramco ở Riyadh và sân bay quốc tế King Khalid. Lực lượng này khẳng định các địa điểm trên là mục tiêu hợp pháp, đồng thời kêu gọi các công ty vận tải biển quốc tế, dân thường và người lao động sơ tán khỏi các sân bay và cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê-út.

Thiếu tướng Turki Al-Malki, người phát ngôn của liên quân do Ả Rập Xê-út dẫn đầu nhằm khôi phục tính hợp pháp tại Yemen, cho biết một tên lửa đạn đạo hướng về Dhahran hôm thứ Ba đã bị đánh chặn và phá hủy. Các mảnh vỡ sau đó rơi xuống một khu dân cư.

Ba người am hiểu sự việc nói với Reuters rằng đám cháy tại khu phức hợp Dhahran lan qua nhiều tầng của tòa nhà. Hai người trong số đó cho biết hoạt động của Aramco vẫn diễn ra bình thường, với nhân viên làm việc tại nhà.

Hai quan chức khu vực nói với hãng tin AP rằng ba tầng trên cùng của một tòa nhà được các lãnh đạo cấp cao của Aramco sử dụng đã bị hư hại. Một quan chức cho biết văn phòng của giám đốc điều hành (CEO) nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đó, hôm thứ Tư, liên quân thông báo đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo được phóng về phía Riyadh. Theo Reuters, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại thủ đô Ả Rập Xê-út. Một nhân chứng cho biết nhà chức trách đã phát cảnh báo về nguy cơ bị tấn công đường không, sau đó dỡ bỏ cảnh báo này.

Theo AP, lực lượng Phòng vệ Dân sự Ả Rập Xê-út cho biết các mảnh vỡ từ hai tên lửa bị đánh chặn hôm thứ Ba đã khiến bốn người bị thương, trong đó có một trẻ em, đồng thời làm hư hại 15 ngôi nhà tại Riyadh.

Để đáp trả, các lực lượng do Ả Rập Xê-út dẫn đầu đã không kích những địa điểm liên quan đến dầu mỏ ở miền tây Yemen mà liên quân cho rằng đang cung cấp nguồn lực cho Houthi. Bộ Y tế do Houthi điều hành cho biết hai người thiệt mạng trong cuộc không kích hôm thứ Ba nhằm vào khu vực cảng Ras Isa, thuộc tỉnh Hodeida. Công ty Dầu khí Yemen cho biết các cơ sở Al Sabah của doanh nghiệp này cùng một trạm tiếp nhiên liệu tại Sanaa cũng bị tấn công.

Sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh đã bị tấn công bốn lần kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Vụ tấn công hôm thứ Bảy khiến 13 người thiệt mạng. AP cho biết tổng số người thiệt mạng trong nhiều cuộc tấn công nhằm vào sân bay trong tuần qua lên ít nhất 18 người, trong khi hơn 300 người bị thương.

Nhà chức trách đã đóng cửa sân bay đến ngày 17/10, đồng thời các hãng hàng không hủy những chuyến bay đến Ả Rập Xê-út.

Hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, tuyên bố rằng "Houthi đang hành xử rất tồi tệ", đồng thời viết: "Tôi sẽ có mặt ở đó sau cuộc bầu cử, và tôi sẽ không bao giờ quên điều này!".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng lực lượng Houthi đang cố tình đẩy giá dầu lên cao theo chỉ đạo của Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11.

Theo AP, ông Trump cho biết đang xem xét khả năng Mỹ tham gia các cuộc tấn công của Ả Rập Xê-út nhằm vào lực lượng Houthi.