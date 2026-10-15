Houthi dọa tấn công sân bay, cơ sở dầu mỏ Arab Saudi sau vụ tập kích Aramco

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 2/7 cho thấy trụ sở của công ty dầu khí quốc doanh Saudi Aramco của Arab Saudi tại Dhahran trước khi bị tấn công vào đêm thứ Ba, ngày 13/10, gây ra một vụ cháy nhỏ. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Houthi tại Yemen hôm thứ Tư tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các sân bay và cơ sở dầu mỏ của Arab Saudi, một ngày sau vụ tập kích được các nguồn tin cho biết đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho trụ sở tập đoàn dầu khí Saudi Aramco.

Houthi khẳng định những địa điểm bị đe dọa là mục tiêu hợp pháp, đồng thời mô tả các cuộc tấn công của lực lượng này là hành động trả đũa những đòn không kích của Arab Saudi nhằm vào Yemen. Tuyên bố trên làm dấy lên nguy cơ xung đột leo thang trong bối cảnh đối đầu giữa Mỹ và Iran tại vùng Vịnh đã khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng.

Trong tuần qua, Arab Saudi liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công của Houthi. Đáng chú ý, vụ tập kích sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh hôm thứ Bảy khiến 13 người thiệt mạng.

Theo ba nguồn tin am hiểu sự việc nói với Reuters, cuộc tấn công đêm thứ Ba nhằm vào cơ sở của Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, miền đông Arab Saudi, đã gây ra một đám cháy lan qua nhiều tầng của tòa nhà. Trước đó, Bộ Năng lượng Arab Saudi cho biết vụ tấn công chỉ gây ra một đám cháy nhỏ.

Hai nguồn tin cho biết hoạt động của Aramco vẫn diễn ra bình thường, trong khi nhân viên làm việc tại nhà. Saudi Aramco chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của Reuters.

Liên quân do Arab Saudi dẫn đầu tuyên bố đánh chặn tên lửa

Xung đột leo thang đang giáng đòn vào tham vọng đầy tham vọng của Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman nhằm chuyển đổi, đa dạng hóa nền kinh tế và giảm sự phụ thuộc của nước này vào dầu mỏ.

Houthi cho biết các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Riyadh ủng hộ lực lượng chính phủ Yemen trong cuộc chiến tại quốc gia này, vốn bùng phát trở lại từ tháng trước.

Hôm thứ Tư, liên quân do Arab Saudi dẫn đầu tuyên bố đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Riyadh. Nhiều tiếng nổ lớn cũng được nghe thấy tại thủ đô Arab Saudi.

Một nhân chứng cho biết giới chức Arab Saudi trước đó đã phát cảnh báo về nguy cơ bị tấn công đường không tại Riyadh trong ngày thứ Tư, trước khi dỡ bỏ cảnh báo. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra những tiếng nổ và giới chức chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về nguồn gốc của chúng.

Văn phòng truyền thông của chính phủ Arab Saudi cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc.

Trong tuyên bố hôm thứ Tư, Houthi cho biết lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Dhahran, sân bay Riyadh và một nhà máy lọc dầu của Aramco ở thủ đô.

Trong lời đe dọa trên diện rộng, Houthi kêu gọi các “công ty vận tải biển quốc tế”, dân thường và người lao động sơ tán khỏi các sân bay và cơ sở dầu mỏ của Arab Saudi.

Khu phức hợp tại Dhahran là nơi đặt một trung tâm điều hành lớn của Aramco, đơn vị giám sát mạng lưới rộng khắp gồm các giàn khoan dầu trên bờ và ngoài khơi, đường ống, nhà máy lọc dầu và cảng xuất khẩu.

Sân bay quốc tế Riyadh đã bị tấn công bốn lần. Vụ việc hôm thứ Bảy tuần trước là cuộc tấn công gây chết người nghiêm trọng nhất tại Arab Saudi trong một thập kỷ.

Giới chức đã đóng cửa sân bay đến ngày 17/10, trong khi các hãng hàng không hủy chuyến bay đến Arab Saudi.

Xung đột Yemen bùng phát trở lại, khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hơn

Lo ngại ảnh hưởng của Iran gia tăng và nguy cơ bất ổn lan sang biên giới, Arab Saudi đã can thiệp vào cuộc nội chiến Yemen năm 2015 để hỗ trợ chính phủ, sau khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa.

Năm 2022, Liên hợp quốc làm trung gian cho một thỏa thuận đình chiến giữa các bên tham chiến tại Yemen. Thỏa thuận giúp duy trì trạng thái hòa bình mong manh cho đến năm nay.

Tháng trước, Houthi bất ngờ giành thêm nhiều địa bàn khi tiến dọc bờ biển Biển Đỏ xuống eo biển Bab el-Mandeb có vị trí chiến lược. Để đảo ngược những bước tiến này, Arab Saudi nối lại chiến dịch quân sự tại Yemen nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận.

Hôm thứ Tư, Hội Chữ thập đỏ cảnh báo các bệnh viện trên khắp Yemen đang chật vật ứng phó với số người thương vong do chiến tranh tăng mạnh, trong bối cảnh giao tranh gia tăng trên nhiều mặt trận.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cũng cảnh báo hoạt động cứu trợ thiết yếu đã bị gián đoạn tại thành phố Taiz do chính phủ kiểm soát, nơi bị các tay súng Houthi bao vây hồi đầu tháng.

“WFP và các đối tác không thể tiếp cận hơn 600.000 người tại Taiz đang phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo, trong đó có hơn 200.000 phụ nữ và trẻ em”, WFP cho biết trong một tuyên bố.

Theo Reuters