Houthi dọa mở rộng tấn công các sân bay và cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út

Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV do Houthi thực hiện gây ra tổn thất nghiêm trọng cho tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco ở thành phố Dhahran, thuộc khu vực phía đông Ả Rập Xê Út, làm leo thang nguy hiểm cục diện xung đột tại Vịnh Ba Tư.

Khói bốc lên từ khu vực Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út) sau các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do lực lượng Houthi tiến hành. Ảnh chụp màn hình

Người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Saree, phát biểu trên kênh truyền hình al-Masirah và mạng xã hội X rằng lực lượng này đã triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn sử dụng hàng loạt tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV. Các mục tiêu bị tập kích bao gồm các cơ sở của tập đoàn năng lượng Saudi Aramco tại Dhahran, một nhà máy lọc dầu của Aramco ở thủ đô Riyadh và Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh.

Tuyên bố các địa điểm này là "mục tiêu quân sự hợp pháp", người phát ngôn này yêu cầu "các công ty vận tải biển quốc tế", người dân và nhân viên làm việc tại đây phải khẩn cấp sơ tán và "tránh xa" mọi cơ sở hàng không cũng như dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, đồng thời cảnh báo quốc gia này sẽ phải đối mặt với "những hậu quả nghiêm trọng".

Phía Houthi khẳng định đợt tập kích nhằm đáp trả các đợt không kích do liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu thực hiện vào thủ đô Sanaa và các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen.

Để đáp trả các hành động quân sự của Houthi, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành các đợt không kích nhắm vào các cơ sở lưu trữ và phân phối nhiên liệu do Houthi kiểm soát tại Yemen. Các mục tiêu bị oanh tạc bao gồm cơ sở Al-Sabaha của Công ty Dầu khí Yemen ở phía tây thủ đô Sanaa, các kho chứa nhiên liệu tại cảng Ras Isa ở tỉnh Hodeidah, cũng như các vị trí tại Dhamar và Saada.

Chính phủ Ả Rập Xê Út tuyên bố quốc gia này "sẽ không cho phép an ninh hoặc tự do hàng hải ở Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb bị đe dọa", đồng thời nhấn mạnh Houthi "sẽ phải đối mặt với hậu quả do các tội ác và đợt tấn công lặp đi lặp lại".

Xung đột giữa hai bên bùng phát trở lại từ tháng trước sau khi thỏa thuận ngừng bắn từ năm 2022 bị phá vỡ.