Houthi đe dọa bắn máy bay dân sự qua Ả Rập Xê Út, quân đội chính phủ phản công quy mô lớn

Theo hãng thông thông tấn Sabah do Houthi điều hành, một quan chức quân sự cấp cao của lực lượng này ngày 1/11 đã phát đi lời đe dọa nhắm trực tiếp vào các hãng hàng không quốc tế. Houthi tuyên bố cấm các máy bay dân sự bay qua không phận Ả Rập Xê Út - ngoại trừ vùng trời trên các thành phố linh thiêng Mecca và Medina.

Bên cạnh đó, Houthi một lần nữa đưa Tập đoàn dầu khí quốc gia Ả Rập Xê Út (Saudi Aramco) vào “tầm ngắm”, gọi việc đầu tư vào cơ sở năng lượng này là “một canh bạc nguy hiểm dẫn đến tổn thất lớn”.

Trong những tuần gần đây, phiến quân Houthi liên tục tấn công các cơ sở dầu mỏ và sân bay lớn ở Ả Rập Xê Út. Chỉ riêng tháng trước, 24 người đã thiệt mạng trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Đặc biệt, ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào sân bay quốc tế Riyadh ngày 10 tháng 10, đánh dấu thảm họa gây thương vong lớn nhất trên đất liền Ả Rập Xê Út trong những năm gần đây.

Ở chiều ngược lại, người phát ngôn quân đội chính phủ Yemen, Thiếu tướng Majed al-Nuzaili tuyên bố lực lượng này vừa thực hiện 1.272 chiến dịch quân sự trong 24 giờ qua thuộc “Chiến dịch Bình minh Yemen” (khởi động từ 5/10 nhằm giành lại thủ đô Sanaa). Báo cáo quân sự của chính phủ Yemen ghi nhận, gần 500 chiến binh và chỉ huy chiến trường bị “vô hiệu hóa”; 169 xe quân sự, thiết bị và vũ khí hạng nặng bị phá hủy hoặc hư hại. Quân đội chính phủ đã kiểm soát thành công dãy núi Huwayshian chiến lược, tuyến phòng thủ then chốt dẫn vào thủ phủ Al-Hazm do Houthi nắm giữ. Ông cho biết lực lượng an ninh đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, xung đột quân sự giữa lực lượng chính phủ và lực lượng Houthi đã leo thang trở lại vào tháng 7, khiến hơn 1.600 người thiệt mạng, hơn 300.000 người dân tại miền Tây Yemen đã phải bỏ nhà cửa di tản- phần lớn trong số đó diễn ra chỉ trong hai tháng qua.

Sự leo thang này đã chấm dứt thời kỳ tương đối yên bình kéo dài ở Yemen kể từ tháng 4 năm 2022.