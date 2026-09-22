Houthi đẩy mạnh tiến công tại Yemen

Lực lượng Houthi ngày 21-9 tiếp tục tiến công tại Yemen, tập trung vào các vị trí trên cao nhằm củng cố những khu vực vừa giành quyền kiểm soát dọc bờ Biển Đỏ. Các vị trí này nằm trên tuyến kết nối vùng ven biển với miền Nam Yemen, nơi lực lượng được Ả Rập Saudi hậu thuẫn vẫn kiểm soát nhiều địa bàn.

Một tàu chở hàng di chuyển trên vùng biển gần tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn năm nguồn tin quân sự Yemen cho biết giao tranh hiện tập trung quanh dãy núi Kahboub, thuộc hai tỉnh Taiz và Lahij. Khu vực này nằm giữa bờ Biển Đỏ và miền Nam Yemen, gần tuyến nối eo biển Bab el-Mandeb với Aden.

Nhà phân tích chính trị Yemen Mohammed Al-Qadhi nhận định với Reuters rằng lực lượng chính phủ hiện chủ yếu giữ thế phòng thủ, trong khi Houthi tiếp tục tìm cách duy trì đà tiến công. Theo ông, quyền kiểm soát các vị trí trên cao có thể ảnh hưởng đáng kể tới khả năng Houthi giữ những khu vực vừa chiếm được, cũng như khả năng phản công của phía lực lượng chính phủ.

Houthi, lực lượng kiểm soát thủ đô Yemen từ năm 2014, đã mở rộng hiện diện dọc bờ Biển Đỏ trong tháng này sau các đợt tiến công nhằm vào lực lượng chính phủ. Houthi cho biết Ả Rập Saudi đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào các vị trí của lực lượng này tại các vị trí trên cao trong những ngày gần đây.

Căng thẳng cũng lan sang lãnh thổ Ả Rập Saudi. Houthi cuối tuần qua tuyên bố đã phóng tên lửa nhằm vào Riyadh, sau khi tiếng nổ và khói được ghi nhận gần sân bay của thủ đô. Phía Ả Rập Saudi chưa bình luận về tuyên bố này.

Trong bối cảnh giao tranh leo thang, Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đề nghị Washington hỗ trợ quân sự. Reuters dẫn bốn nguồn tin cho biết hai bên đã trao đổi về vấn đề này, song hai nguồn tin cho hay ông Trump không đưa ra cam kết hỗ trợ trực tiếp.

Anh cũng đã đồng ý hỗ trợ tiếp nhiên liệu trên không cho Ả Rập Saudi trong một khoảng thời gian giới hạn. Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho Reuters biết Paris sẵn sàng góp phần bảo đảm an ninh cho cơ sở hạ tầng năng lượng tại Yanbu, bên bờ Biển Đỏ, cùng hành lang đường ống Đông - Tây của Ả Rập Saudi.

Giao tranh tại Yemen còn gây thêm sức ép lên hoạt động xuất khẩu dầu của Ả Rập Saudi. Việc Houthi mở rộng hiện diện dọc bờ Biển Đỏ làm gia tăng rủi ro đối với tuyến vận chuyển vốn giúp Riyadh giảm phụ thuộc vào Eo biển Hormuz.

Các nhà giao dịch tiết lộ với Reuters rằng Ả Rập Saudi đã bán khoảng 60 triệu thùng dầu cho tháng 9 và tháng 10, với lượng dầu được vận chuyển từ khu vực ngoài khơi Oman. Dữ liệu vệ tinh cho thấy xuất khẩu của nước này qua eo biển Hormuz trong những ngày gần đây đạt khoảng 2,9 triệu thùng/ngày, tăng mạnh so với 700.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Việc duy trì nguồn cung đã góp phần đưa giá dầu thô xuống gần 100 USD/thùng, sau khi có thời điểm chạm 110 USD trong tuần trước. Tuy nhiên, giá một số sản phẩm dầu tinh chế vẫn ở mức cao, trong đó giá diesel bán lẻ tại Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới.

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