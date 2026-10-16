Houthi đã phóng hơn 2.200 tên lửa và UAV vào Saudi Arabia

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công tại Jazan, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, không nêu tên các bên cung cấp hoặc làm rõ loại công nghệ được chuyển giao. Ông cho biết Houthi xây dựng các kho vũ khí tại khu vực miền núi ở Sanaa, Saada và Amran, tận dụng đường hầm và hốc đá tự nhiên để bố trí, phóng tên lửa.

Theo ông al-Maliki, liên quân đã phá hủy 127 kho chứa vũ khí cùng nhiều bệ phóng tên lửa trong những ngày gần đây. Các chiến dịch khác cũng nhắm vào những cơ sở bị cáo buộc phục vụ hoạt động quân sự của Houthi tại Sanaa, Hodeidah và Dhamar.

Về thương vong, người phát ngôn cho biết các cuộc tấn công nhằm vào sân bay Saudi Arabia khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 364 người bị thương. Riêng Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh bị nhắm mục tiêu 20 lần kể từ ngày 1-10, theo phía liên quân.

Ông al-Maliki cho biết kể từ khi các chiến dịch bắt đầu, Houthi đã phóng 1.104 tên lửa và 1.135 thiết bị bay không người lái về phía Saudi Arabia. Ông kêu gọi lực lượng này chấm dứt các cuộc tấn công vào dân thường và hạ tầng dân sự, đồng thời khẳng định liên quân sẽ tiếp tục các chiến dịch nhằm ngăn chặn những đợt tấn công tiếp theo.