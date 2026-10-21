Houthi công bố video bắn hạ trực thăng trinh sát gần 10 triệu USD của Arab Saudi

Ngày 18/10, nhóm vũ trang Houthi tại Yemen công bố video ghi lại cảnh một mục tiêu trên không bị khóa bắt bằng cảm biến hồng ngoại, trước khi tên lửa phòng không lao tới và phát nổ. Hình ảnh cho thấy phi cơ vỡ thành nhiều mảnh rồi rơi xuống đất.

Houthi tuyên bố mục tiêu bị bắn hạ là trực thăng trinh sát vũ trang AH-6i Little Bird của Arab Saudi, đang hoạt động trên bầu trời tỉnh Najran, khu vực giáp biên giới Yemen.

Nhóm này cho biết trực thăng đang thực hiện các hoạt động mà họ mô tả là thù địch.

Tuy nhiên, tướng Turki al-Maliki, người phát ngôn liên quân chống Houthi do Riyadh dẫn đầu, xác nhận một trực thăng AH-6i của Vệ binh Quốc gia Arab Saudi bị rơi tại tỉnh Najran do trục trặc kỹ thuật.

Vụ việc khiến 2 phi công thiệt mạng. Hiện chưa có thông tin độc lập xác nhận nguyên nhân trực thăng rơi như tuyên bố của mỗi bên.

Đây là những quân nhân Arab Saudi đầu tiên được xác nhận thiệt mạng kể từ khi xung đột với Houthi tái bùng phát hồi tháng 7.

Trước đó, Yahya Saree, phát ngôn viên Houthi, tuyên bố lực lượng này đã bắn hạ một trực thăng vũ trang AH-64 Apache của quân đội Arab Saudi trên bầu trời tỉnh Najran.

Đáp lại, tướng al-Maliki đăng hình ảnh nhiều trực thăng Apache đỗ thành hàng và cho biết những phi cơ này sẽ sớm tham chiến.

AH-6i là trực thăng trinh sát và vũ trang hạng nhẹ do Mỹ sản xuất, có giá hơn 9 triệu USD mỗi chiếc. Vệ binh Quốc gia Arab Saudi đang vận hành 12 chiếc và đã đặt hàng thêm 24 chiếc.

Trong khi đó, Arab Saudi đã tiếp nhận tổng cộng 59 trực thăng AH-64 Apache thuộc các biến thể A, D và E.

Một chiếc AH-64D có giá khoảng 31-35 triệu USD, còn AH-64E có chi phí xuất xưởng khoảng 35 triệu USD. Khi tính cả linh kiện, vũ khí, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật, chi phí mỗi chiếc có thể lên tới 50-65 triệu USD.

Dữ liệu nguồn mở cho thấy ít nhất 4-6 trực thăng Apache của Arab Saudi đã bị mất do hỏa lực Houthi hoặc sự cố kỹ thuật kể từ khi Riyadh triển khai chiến dịch quân sự tại Yemen.