Houthi công bố video bắn hạ tiêm kích F-15 của Saudi Arabia

Chiếc máy bay bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không do Yemen tự sản xuất.

Theo hãng tin Mehr News, người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Yemen, Thiếu tướng Yahya Saree, cho biết chiếc tiêm kích này đang thực hiện nhiệm vụ yểm trợ đường không cho các tay súng có liên quan đến Saudi Arabia.

Ông cũng cho biết lực lượng Yemen đã đối đầu với một chiếc F-15 khác và một chiếc Typhoon của Saudi Arabia trên không phận Marib.

"Họ đã tìm kiếm xác chiếc máy bay bị bắn hạ nhưng buộc phải rút lui trước sự đáp trả của lực lượng Yemen. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ không phận Yemen trước kẻ thù", ông Saree nói.

Video Houthi bắn hạ F-15 của Saudi Arabia (nguồn: Phong trào Houthi):

Lực lượng Vũ trang Yemen cho biết các máy bay chiến đấu của Saudi Arabia đã thực hiện hơn 450 cuộc không kích tại các tỉnh Taiz, Lahij, Al Jawf, Hajjah, Marib, Saada và Al Bayda, gây thương vong về người.

Lực lượng Vũ trang Yemen kết luận bằng việc nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ bảo vệ bầu trời và chủ quyền đất nước bằng mọi phương tiện sẵn có trước bất kỳ hành động xâm lược hay vi phạm nào, và bầu trời Yemen sẽ không bị xâm phạm".

Vụ việc gây tổn thất này diễn ra sau khi phong trào Houthi cáo buộc Saudi Arabia thực hiện hàng trăm cuộc không kích tại Yemen. Vụ bắn hạ chiếc F-15 cũng làm nổi bật áp lực ngày càng tăng đối với Saudi Arabia khi cuộc xung đột khu vực leo thang. Houthi đã kết hợp các hoạt động quân sự tại Yemen với những lời đe dọa và các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí, địa điểm quân sự và cơ sở hạ tầng xuất khẩu năng lượng của Saudi Arabia. Phong trào Houthi tuyên bố các hoạt động của họ nhằm vào các căn cứ quân sự và cơ sở dầu khí của Saudi Arabia, chứ không phải các địa điểm tôn giáo. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Saudi Arabia cáo buộc nhóm này phóng thiết bị bay không người lái về phía khu vực gần Mecca - thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo - một cáo buộc mà phía Houthi đã bác bỏ.

Riyadh coi vụ tấn công bất thành được cho là đã xảy ra gần Mecca này là hành động vượt qua "lằn ranh đỏ", làm gia tăng lo ngại rằng cuộc đối đầu có thể leo thang hơn nữa.