Houthi cảnh báo về đòn đáp trả 'nhanh chóng và đau đớn' nếu Mỹ tham chiến ở Yemen

Tên lửa do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo hãng tin AFP ngày 12/10, ông Mohammed Al Bukhaiti, thành viên Bộ Chính trị của lực lượng Houthi tại Yemen, cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả tức thì nếu quyết định trực tiếp tham gia chiến dịch quân sự chống lực lượng này.

Ông Al Bukhaiti tuyên bố: “Nếu Mỹ tham gia hành động quân sự chống Yemen, chúng tôi sẽ không mất thời gian cân nhắc quyết định đáp trả. Thay vào đó, sẽ có một đòn đáp trả nhanh chóng và đau đớn nhằm vào Mỹ cùng toàn bộ lợi ích của nước này trong khu vực”.

Quan chức Houthi cũng cảnh báo nhân viên và người lao động tại các cơ sở dầu mỏ và sân bay của Saudi Arabia phải tránh xa những địa điểm này, đồng thời tuyên bố các cơ sở trên đã trở thành những “mục tiêu tấn công hợp pháp”.

Mỹ cân nhắc tham gia chiến dịch không kích Houthi

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang xem xét khả năng tham gia các cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi.

Theo kênh Al Jazeera (Qatar) ngày 12/10, ông Trump chỉ trích các hành động của Houthi và tuyên bố: “Lực lượng Houthi đang hành xử rất tồi tệ. Họ đang hành xử rất tồi tệ. Không tốt chút nào”.

Trước đó, sau vụ tấn công sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh ngày 10/10 khiến 13 người thiệt mạng, Tổng thống Trump đánh giá vụ việc là “không thể chấp nhận được”, đồng thời cho biết sẽ trao đổi với Thái tử Mohammed bin Salman, nhà lãnh đạo trên thực tế của Saudi Arabia.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ tham gia các cuộc không kích nhằm vào Houthi, ông Trump cho biết Washington “sẽ xem xét” phương án này.

Theo hãng tin AP ngày 13/10, Saudi Arabia đang tìm cách thúc đẩy Mỹ tham gia trực tiếp hơn vào chiến dịch quân sự chống lực lượng Houthi, sau khi Riyadh phải đối mặt với hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ, hạ tầng giao thông và sân bay.

Washington đã hỗ trợ Saudi Arabia thông qua hoạt động chia sẻ thông tin tình báo, xác định mục tiêu và lập kế hoạch cho chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, theo thông tin được AP dẫn lại, Mỹ chưa trực tiếp tham gia các cuộc không kích trong chiến dịch hiện nay của Saudi Arabia nhằm vào Houthi.

Các cuộc tấn công tiếp diễn tại Saudi Arabia

Cuộc nội chiến tại Yemen, trong đó liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu hỗ trợ chính phủ Yemen chống lại lực lượng Houthi thân Iran, đã bùng phát trở lại vào tháng 7/2026, trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục gây tác động mạnh tới an ninh và thị trường năng lượng Trung Đông.

Kể từ đó, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu mỏ, tàu chở dầu và các đầu mối giao thông vận tải của Saudi Arabia. Đáng chú ý, sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công, gây thương vong và gián đoạn hoạt động hàng không.

Tối 12/10, những tiếng nổ tiếp tục vang lên trên bầu trời Riyadh. Liên quân Saudi Arabia tuyên bố đã đánh chặn một tên lửa do Houthi phóng, trong khi lực lượng này khẳng định đã tiếp tục tấn công sân bay.

Sau đó, liên quân Saudi Arabia thông báo đánh chặn và phá hủy thêm hai tên lửa đạn đạo tại khu vực miền nam nước này, gần biên giới Yemen.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, liên quân cho biết hai tên lửa được phóng về phía thành phố Khamis Mushait, nơi có một căn cứ quân sự của Saudi Arabia từng nhiều lần bị tấn công.

Đồ họa thông tin về các sân bay tại Saudi Arabia bị tấn công, được thực hiện tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Sân bay ở Riyadh tiếp tục đóng cửa

Vụ tấn công sân bay quốc tế King Khalid ngày 10/10 khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng không tại Saudi Arabia.

Đến ngày 12/10, hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh vẫn bị đình chỉ.

Theo hãng tin Reuters ngày 12/10, một thông báo hàng không (NOTAM) cho biết sân bay dự kiến tiếp tục đóng cửa đến 21 giờ GMT ngày 17/10, tức 4 giờ sáng ngày 18/10 theo giờ Việt Nam.

NOTAM là thông báo chính thức cung cấp cho phi công, hãng hàng không và các đơn vị khai thác những thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động bay, bao gồm các hạn chế hoặc gián đoạn tại sân bay. Thời hạn đóng cửa có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến tình hình an ninh.

Những diễn biến mới cho thấy nguy cơ xung đột tại Yemen tiếp tục leo thang khi Saudi Arabia tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự sâu hơn từ Washington, trong khi Houthi tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ trực tiếp tham chiến.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công tên lửa tiếp diễn và hoạt động hàng không tại Riyadh bị gián đoạn, quyết định tiếp theo của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với tình hình an ninh khu vực.