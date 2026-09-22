Houthi cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan không can dự xung đột với Saudi Arabia

Phát biểu trên kênh truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành, ông al-Houthi cho rằng, Saudi Arabia đang tìm kiếm hỗ trợ quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, đồng thời kêu gọi hai nước không bị cuốn vào xung đột vì các lợi ích chính trị hoặc kinh tế với Riyadh. Ông cũng cáo buộc Saudi Arabia tìm cách đưa các tay súng từ Syria tham gia giao tranh, nhưng không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phát tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ Saudi Arabia. Ngoại trưởng Hakan Fidan ngày 19/9 cho biết Riyadh có thể đang có nhu cầu về một số hỗ trợ quân sự, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật, và Ankara sẵn sàng đáp ứng trong khuôn khổ Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca với Saudi Arabia và Pakistan.

Trong khi đó, giao tranh giữa Houthi và các lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn tại Yemen đang diễn biến phức tạp. Tình hình đang gây quan ngại đối với an ninh năng lượng và hàng hải khu vực. Được biết, các cuộc tấn công của Houthi đã làm gia tăng rủi ro đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và các tuyến vận tải biển, trong khi hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực cũng chịu tác động từ những căng thẳng tại Trung Đông.

Về khả năng hạ nhiệt căng thẳng, ông al-Houthi khẳng định, lực lượng này không đưa ra những điều kiện mà họ cho là không thể đáp ứng, đồng thời yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự của Saudi Arabia và những biện pháp phong tỏa mà Houthi cáo buộc đang được áp dụng đối với các khu vực do lực lượng này kiểm soát.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết, sứ mệnh hải quân Aspides của khối cần được tăng cường lên hơn 10 tàu chiến để bảo vệ hoạt động vận tải biển tại Biển Đỏ, trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục đe dọa tuyến hàng hải quan trọng này.

Bà Kallas cho rằng các cuộc tấn công của Houthi đang tác động tới lợi ích của châu Âu, chuỗi cung ứng và nền kinh tế toàn cầu. Sứ mệnh Aspides đã đóng góp vào bảo đảm an ninh khu vực và hoạt động vận tải biển, song cần thêm phương tiện hải quân và không quân để ứng phó với mức độ đe dọa gia tăng.