Houthi cảnh báo tấn công mục tiêu dầu mỏ của Saudi Arabia
Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hàng không của Saudi Arabia. Nhóm này đồng thời phát đi cảnh báo yêu cầu các hãng hàng không và người dân tránh xa những mục tiêu dầu mỏ cũng như căn cứ quân sự trên lãnh thổ Saudi Arabia.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/houthi-canh-bao-tan-cong-muc-tieu-dau-mo-cua-saudi-arabia-246261102160046996.htm