Houthi cảnh báo sân bay quốc tế tại Riyadh vẫn là mục tiêu quân sự

Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cho biết sân bay King Khalid vẫn là “mục tiêu quân sự” và các hoạt động nhằm vào địa điểm này sẽ tiếp tục.

Ông nói thêm: “Chính quyền Saudi Arabia sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của mọi hoạt động tại sân bay này và tất cả những gì có thể xảy ra sau đó... Nơi đây sẽ không bao giờ an toàn”.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Saudi Arabia đang tăng cường can dự quân sự tại Yemen, tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Houthi và hỗ trợ lực lượng chính phủ Yemen mở chiến dịch phản công.

Trước đó, tối 24/10, sân bay King Khalid thông báo từ ngày 25/10, nhà ga số 1 sẽ phục vụ các chuyến bay nội địa, trong khi nhà ga số 2 dành cho các chuyến bay quốc tế do các hãng hàng không quốc gia khai thác. Sân bay khuyến cáo hành khách đã đặt vé liên hệ với hãng hàng không để xác nhận tình trạng chuyến bay và đặt chỗ trước khi đến sân bay.

Hoạt động tại sân bay này đã bị đình chỉ từ ngày 10/10, sau một cuộc tấn công do Houthi tuyên bố thực hiện, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Đây được xem là vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Saudi Arabia trong hơn một thập kỷ. Việc đình chỉ hoạt động sau đó được gia hạn vào ngày 12/10.

Trong thời gian qua, Houthi liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các sân bay, cảng biển và cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia, qua đó gia tăng sức ép đối với quốc gia đồng minh của Mỹ trong bối cảnh xung đột khu vực diễn biến phức tạp.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi Houthi tháng trước giành quyền kiểm soát các vị trí chiến lược dọc bờ biển Biển Đỏ, thúc đẩy Saudi Arabia tăng cường các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng này và hỗ trợ chính phủ Yemen phản công.

Những diễn biến trên làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn kéo dài đối với hoạt động hàng không và an ninh hàng hải trong khu vực, đồng thời đặt ra thách thức đối với nỗ lực khôi phục hoạt động tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia.