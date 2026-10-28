Houthi cảnh báo quyết định của Ai Cập hỗ trợ Saudi Arabia là “tuyên chiến”

Thành viên Bộ Chính trị Houthi Mohammed Ali al-Houthi cho rằng việc Ai Cập và Quốc hội nước này tuyên bố ủng hộ “bảo vệ Saudi Arabia” trong khi đại diện Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tới Tehran thảo luận về an ninh khu vực là hành động tương đương với “tuyên chiến với Cộng hòa Yemen”.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Quốc hội Ai Cập thông qua nghị quyết cho phép Tổng thống Sisi thực hiện “các biện pháp cần thiết” nhằm hỗ trợ Saudi Arabia đối phó các cuộc tấn công từ bên ngoài, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và các địa điểm tôn giáo của nước này.

Đáng chú ý, Cairo nhấn mạnh phạm vi hỗ trợ mang tính phòng thủ. Tổng thống Sisi trước đó cho biết Ai Cập chỉ nhằm bảo vệ lãnh thổ và biên giới Saudi Arabia, không bao gồm việc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Yemen. Ai Cập cũng tiếp tục khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Quyết định của Ai Cập được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia gia tăng trong những tuần gần đây. Houthi đã tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào sân bay ở Riyadh, các cơ sở dầu mỏ và một số mục tiêu quân sự của Saudi Arabia. Ngày 27/10, lực lượng này tiếp tục tuyên bố đã phóng tên lửa nhằm vào cơ sở lọc dầu Ras Tanura. Tuy nhiên, Reuters và AP lưu ý một số tuyên bố của Houthi chưa được xác nhận độc lập.

Trong khi căng thẳng quân sự gia tăng, các nỗ lực ngoại giao cũng được đẩy mạnh. Ngày 26/10, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin và Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir đã tới Tehran gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và các quan chức an ninh cấp cao nước này.

Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao hiếm hoi giữa Iran và ba nước thành viên Hiệp định phòng thủ chung Mecca kể từ khi căng thẳng khu vực leo thang. Theo Reuters, các cuộc thảo luận tập trung vào xây dựng cơ chế không xâm lược trong khu vực, nối lại đàm phán Mỹ - Iran, chấm dứt các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia và giải quyết những gián đoạn đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Bốn nước nhất trí tiếp tục đối thoại về hòa bình và an ninh khu vực.