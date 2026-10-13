Houthi cảnh báo Mỹ sẽ phải nhận “đòn đáp trả đau đớn” nếu tham chiến tại Yemen

Lực lượng Houthi cảnh báo sẽ đáp trả “đau đớn” nếu Mỹ tham gia các cuộc không kích của Saudi Arabia tại Yemen. (Ảnh: AFP)

Nội chiến Yemen, với sự tham gia của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận chống lại lực lượng Houthi, bùng phát trở lại vào tháng 7. Diễn biến này xảy ra vài tháng sau khi xung đột khu vực rộng hơn làm gia tăng căng thẳng trên khắp Trung Đông, gây gián đoạn các thị trường năng lượng và làm dấy lên lo ngại về an ninh.

Sau đó, lực lượng Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu mỏ, tàu chở dầu và hạ tầng giao thông của Saudi Arabia, trong đó có những vụ tập kích gây thương vong lớn tại sân bay Riyadh, gây sức ép lên quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Tối 12/10, các vụ nổ một lần nữa được ghi nhận trên bầu trời thủ đô Saudi Arabia. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn một tên lửa của Houthi, trong khi lực lượng này tuyên bố tiếp tục nhắm mục tiêu vào sân bay.

Sau vụ tấn công hôm 10/10 khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương tại sân bay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc tham gia các chiến dịch quân sự của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi. Động thái này diễn ra sau khi Washington được cho là đã từ chối các đề nghị hỗ trợ quân sự của Riyadh trước đó.

“Nếu Mỹ tham gia hành động gây hấn nhằm vào Yemen, chúng tôi sẽ không mất thời gian cân nhắc việc đáp trả. Thay vào đó, Mỹ và toàn bộ lợi ích của nước này trong khu vực sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả nhanh chóng và đau đớn”, Mohammed Al Bukhaiti, thành viên văn phòng chính trị của lực lượng Houthi, nói với hãng tin AFP trong cuộc phỏng vấn.

Ông Al Bukhaiti cũng cảnh báo những người làm việc tại các cơ sở dầu mỏ và sân bay của Saudi Arabia: “Tất cả nhân viên và người lao động tại các cơ sở dầu mỏ và sân bay của Saudi Arabia cần tránh xa những địa điểm này, vì chúng đã trở thành mục tiêu hợp pháp”.

Vụ tấn công hôm 10/10 nhằm vào Sân bay quốc tế King Khalid được mô tả là vụ tập kích gây thương vong nghiêm trọng nhất trên lãnh thổ Saudi Arabia trong hơn một thập kỷ.

Tổng thống Trump lên án vụ tấn công và tuyên bố đây là hành động không thể chấp nhận được. Ông cho biết sẽ trao đổi với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, nhà lãnh đạo trên thực tế của vương quốc, đồng thời nói với các phóng viên rằng Washington sẽ xem xét khả năng tham gia các cuộc không kích của Saudi Arabia. Đến ngày 12/10, hoạt động tại sân bay rộng lớn ở ngoại ô Riyadh vẫn bị đình chỉ.

Theo WION