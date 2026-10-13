Houthi cảnh báo đáp trả nếu Mỹ can dự vào xung đột ở Yemen

Người dân tại thủ đô Sanaa, Yemen, ngày 5/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 12/10, thành viên Văn phòng chính trị của Houthi Mohammed Al Bukhaiti cảnh báo lực lượng này sẽ đáp trả nhằm vào Mỹ cũng như mọi lợi ích của họ trong khu vực nếu chính quyền Washington can dự vào cuộc xung đột tại Yemen.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có thông tin Saudi Arabia đề nghị Washington hỗ trợ đối phó với lực lượng Houthi tại Yemen.

Ông Bukhaiti cũng yêu cầu tất cả nhân viên và công nhân tại các cơ sở dầu mỏ và sân bay của Saudi Arabia tránh xa các địa điểm này trước nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hãng thông tấn Yemen (YPA) do lực lượng Houthi điều hành cho biết cùng ngày, hơn 20 dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc không kích và pháo kích tại các tỉnh Jawf, Taiz và Saada của Yemen.

Người phát ngôn lực lượng vũ trang Sanaa, Chuẩn tướng Yahya Sarie, cho biết máy bay chiến đấu Saudi Arabia đã tiến hành 119 cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa tại nhiều khu vực của Yemen trong 24 giờ trước đó. Theo quan chức này, tổng số cuộc tấn công bằng đường không và tên lửa kể từ khi căng thẳng leo thang đã lên tới 2.177.

Giao tranh giữa Houthi và Saudi Arabia tiếp tục leo thang những ngày qua. Các cuộc tấn công từ tuần trước nhằm vào sân bay King Khalid đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Riêng vụ tấn công bằng tên lửa ngày 10/10 nhằm vào sân bay này khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Ngày 11/10, sân bay tiếp tục bị tấn công, khiến 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Lực lượng Houthi tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các sân bay và cơ sở năng lượng của Saudi Arabia. Trong khi đó, liên quân do Riyadh dẫn đầu tiếp tục không kích các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen và tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tập kích.

Trong một tuyên bố, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Turk bày tỏ bàng hoàng trước các cuộc tấn công liên tiếp của Houthi nhắm vào các sân bay tại Saudi Arabia những ngày qua, khiến hàng chục người thương vong, đặc biệt là vụ tấn công vào sân bay chính của Riyadh.

Ông Turk khẳng định các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế, đồng thời phải được điều tra và xử lý nghiêm những đối tượng chịu trách nhiệm. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc cũng hối thúc các bên liên quan hạ nhiệt căng thẳng và ngăn thảm họa nghiêm trọng hơn xảy ra.

Sau các vụ tấn công liên tiếp vào sân bay nói trên, Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia thông báo các nhân viên Chính phủ Mỹ phải được Đại sứ quán chấp thuận mới được sử dụng bất kỳ sân bay nào tại vương quốc này, đồng thời hối thúc công dân Mỹ “cực kỳ thận trọng” nếu di chuyển bằng đường hàng không.

Trong khi đó, hãng hàng không Delta của Mỹ thông báo sẽ hoãn kế hoạch mở đường bay thẳng từ Atlanta đến Riyadh, lẽ ra dự kiến bắt đầu từ ngày 23/10.

Hãng hàng không quốc gia Etihad Airways của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tuyên bố hủy toàn bộ chuyến bay đến và đi từ Riyadh từ ngày 12/10 đến tuần sau, đồng thời tạm dừng các chuyến bay tới các thành phố Dammam và Jeddah.

Hãng hàng không quốc gia Gulf Air của Bahrain cũng thông báo đình chỉ toàn bộ chuyến bay đến và đi từ Riyadh từ nay đến ngày 17/10.

Tương tự, hãng hàng không Qatar Airways thông báo tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ các thành phố Riyadh và Dammam, song không nêu rõ thời điểm nối lại các dịch vụ này./.