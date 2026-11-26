Quân đội chính phủ Yemen ngày 24/11 cảnh báo lực lượng Houthi đang chuẩn bị mở cuộc tấn công nhằm vào Aden, thành phố được chính phủ quốc tế công nhận sử dụng làm thủ đô lâm thời.

Theo phát ngôn viên quân đội Majed al-Nuzaili, các đơn vị Houthi hiện đã áp sát khu vực này và chỉ còn cách thành phố khoảng 60 km.

"Houthi đang chuẩn bị tấn công Aden. Chúng tôi coi đây là vấn đề nghiêm trọng, sẵn sàng ứng phó để bảo vệ thành phố", ông Nuzaili tuyên bố.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Houthi đạt nhiều bước tiến trong tháng 11. Trong khi đó, quân đội chính phủ Yemen đã phải rút khỏi một số khu vực gần biển Đỏ để tập trung lực lượng tại những địa bàn được đánh giá có yêu cầu hiện diện quân sự cấp thiết hơn.

Ưu tiên hiện nay là bảo vệ Aden và các tỉnh lân cận.

Ông Nuzaili thừa nhận tình hình chiến trường không diễn biến như mong muốn, nhưng bác bỏ khả năng Houthi có thể nhanh chóng chiếm Aden.

Quan chức này khẳng định chính phủ và quân đội Yemen sẽ bảo vệ thành phố, đồng thời nhắc đến chiến thắng tại Marib, nơi lực lượng chính phủ tuyên bố đã phá vỡ phòng tuyến mà Houthi xây dựng trong 12 năm.

Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội cũng thừa nhận lực lượng chính phủ chịu một số thất bại nghiêm trọng và còn nhiều hạn chế trong tác chiến.

Ông cho biết có dấu hiệu hệ thống thông tin liên lạc của quân đội bị xâm nhập. Houthi đang tăng cường lực lượng dọc các khu vực ven biển và có khả năng mở thêm mặt trận mới.

Theo ông Nuzaili, mục tiêu của nhóm vũ trang này là kiểm soát các mỏ dầu và khí đốt của Yemen, dù hướng tiến công có thể nhằm vào Aden hoặc các khu vực phía đông.

Ngày 15/11, 6 nguồn tin tại Yemen cho biết, Houthi đã kiểm soát các quận Al Maqatirah và Al Madaribah thuộc tỉnh Lahej ở miền nam, đồng thời triển khai lực lượng cách Aden khoảng 60 km.

Các nguồn tin từ phía chính phủ còn cáo buộc Houthi nhiều lần tập kích Aden trong những tuần trước đó. Vụ tấn công ngày 15/10 nhằm vào Dinh Tổng thống được cho là khiến 4 người thiệt mạng.

Aden trở thành thủ đô lâm thời của chính phủ Yemen kể từ tháng 9/2014, thời điểm Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa. Nhóm vũ trang này từng tiến công Aden năm 2015 nhưng không chiếm được thành phố.

Xung đột Yemen tạm lắng sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2022, trước khi bùng phát trở lại từ tháng 7. Houthi mở rộng vùng kiểm soát dọc bờ biển phía tây, gia tăng ảnh hưởng quanh eo biển Bab al-Mandeb và liên tục tập kích các mục tiêu cảng biển, dầu khí, sân bay.

Đầu tháng 10, quân chính phủ mở chiến dịch phản công, tái chiếm một số khu vực gần eo biển này nhưng không thể đẩy lùi Houthi khỏi toàn bộ địa bàn.

Đến giữa tháng, lực lượng chính phủ phải rút khỏi khu vực ven biển giáp Bab al-Mandeb sau chiến dịch kéo dài 6 tuần, nhằm tránh nguy cơ bị bao vây.

Dù tuyên bố đủ năng lực giành lại Sanaa và đẩy lùi Houthi khỏi khu vực Taiz, chính phủ Yemen hiện phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn ở miền nam.

Nguy cơ Aden bị tấn công đang đặt ra thách thức trực tiếp đối với trung tâm quyền lực còn lại của chính phủ được quốc tế công nhận.